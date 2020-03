KRD: zadłużenie branży handlowej wzrosło do ponad 2 mld zł

Zadłużenie branży handlowej od lutego 2020 roku wzrosło o 130 mln zł do ponad 2 mld zł - poinformował w poniedziałek Krajowy Rejestr Długów. Suma należności rośnie również w sektorze spożywczym.

"Obserwatorzy zastanawiają się teraz, jak na sytuację przedsiębiorców wpłyną, spowodowane obecnością w Polsce wirusa COVID-19, mniejszy ruch w sklepach, ograniczenie zakupów do produktów pierwszej potrzeby oraz zamknięcie galerii handlowych" - napisano w komunikacie.

Jak informuje KRD, wzrosty zadłużenia w handlu już teraz można uznać za niepokojące; zwraca uwagę, że dane dotyczą tylko okresu sprzed wybuchu epidemii w Polsce.

KRD przypomina, że w wydanym 20 marca tego roku rozporządzeniu w sprawie ogłoszenia stanu epidemii minister zdrowia wskazał, że wprowadzone ograniczenie sprzedaży w galeriach dotyczy m.in działalności opartych na handlu odzieżą, tekstyliami, obuwiem i wyrobami skórzanymi, meblami, sprzętem oświetleniowym, sprzętem RTV oraz księgarni. "Dla tych branży epidemia stanowić będzie największe wyzwanie" - dodano w komunikacie.

"Sklepy stacjonarne z odzieżą czy obuwiem, zwłaszcza te zlokalizowane w galeriach handlowych, mają zastój. Ich właściciele wysłali pracowników do domu, ale muszą im zapłacić pensje. Dodatkowo nie wiadomo, co zrobić z towarem, który już został zamówiony lub zalega w magazynie po poprzednim sezonie. Trudno go będzie teraz sprzedać. Już ruszyła internetowa wyprzedaż z rabatami sięgającymi 50 proc. po to, żeby utrzymać płynność finansową" - komentuje cytowany w komunikacie prezes KRD Adam Łącki.

"Za moment mogą dojść kolejne problemy związane z wypłatami, zatrzymaniem produkcji czy blokadą transportu. Na to jednak, by ocenić, jaki wpływ na branżę ma epidemia będziemy musieli poczekać kilka tygodni" - dodaje.

Jak informują eksperci Krajowego Rejestru Długów, pod kreską są też producenci artykułów spożywczych i napojów: na początku lutego zadłużenie w tym sektorze wynosiło 119 mln zł, na początku marca 126 mln zł, a 19 marca - już 2 mln zł więcej.

KRD zwraca uwagę, że zagrożeniem dla sektora spożywczego mogą być jednak problemy innych branży, np. transportu i logistyki. Może się bowiem okazać, że pomimo stałego zapotrzebowania ze strony Polaków dostęp do produktów będzie ograniczony ze względu na problemy z dostawami.