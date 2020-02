KRD: zaległości przedsiębiorstw zadłużonych w pierwszym roku działalności - to 9,5 mln zł

Zaległości wszystkich przedsiębiorstw, które zadłużyły się już w pierwszym roku działalności, wynoszą niemal 9,5 mln zł - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Najwięcej długów mają młode firmy z branży budowlanej, handlowej i transportowej.

Z najnowszych danych Rejestru wynika, że w pierwszym roku funkcjonowania część podmiotów, nie tylko mikrofirm, traci płynność finansową. W rejestrze widnieje 764 takich firm, które muszą spłacić blisko 9,5 mln zł.

Wskazano, że z największymi zaległościami wśród "pierwszaków" borykają się przedsiębiorstwa budowlane - 205 podmiotów z tej branży musi spłacić 2,5 mln zł. Następne są firmy handlowe - 165 z nich zmaga się z 1,9 mln zł zadłużenia. Z kolei 97 firm transportowych nie uregulowało wobec kontrahentów łącznie sumy 1,7 mln zł.

Jak zaznaczył prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki, właściciele mocno zadłużonych firm, kiedy nikt już nie chce im nic sprzedać, często je likwidują i zakładają nowe, licząc, że pod zmienioną nazwą będą wiarygodne dla kontrahentów. "Tyle że w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej NIP jest przypisany do nazwiska właściciela, więc tej negatywnej przeszłości nie da się ukryć. Nawet jak się zmieni branżę bądź siedzibę firmy, NIP pozostanie ten sam" - wyjaśnił.

Stąd niektóre firmy, które weszły na rynek w ostatnim roku, figurują w rejestrze dłużników nawet od kilku lat. 55 proc. przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą było notowanych w KRD już wcześniej, część nawet kilkakrotnie - czytamy w raporcie KRD.

W raporcie czytamy, że wśród dłużników prym wiodą jednoosobowe działalności gospodarcze. 618 z nich powinno zwrócić partnerom biznesowym 6,7 mln zł. Tuż za nimi są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - 119 takich podmiotów ma ponad 2 mln zł zaległości.

W raporcie poinformowano ponadto, że pod względem wieku firm wpisanych do rejestru za niespłacane długi, najliczniejszą grupę stanowią przedsiębiorstwa pomiędzy 5. a 11. rokiem działalności. To blisko 40 proc. spośród 284,5 tys. podmiotów gospodarczych wpisanych do KRD. Zadłużenie tej grupy sięga 3,15 mld zł - wskazano.

Według Łąckiego, najliczniejszą grupę dłużników stanowią 7-letnie firmy. "Tu aż 17 562 przedsiębiorstw ma niespłacone zobowiązania na kwotę 450,5 mln zł" - podał. Dodał, że pod względem wartości zadłużenia dominują 10-latki. Mają one 526,7 mln zł zaległości, przy czym jest nich nieco mniej niż 7-latków - 16 tys. 129 firm.