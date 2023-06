Wnioski o Bezpieczny Kredyt 2 proc. z dopłatą państwa banki zaczną przyjmować już od 3 lipca. Nie wszyscy chętni na nowy produkt finansowy zdają sobie jednak sprawę, że dopłaty te można będzie stracić. Wyjaśniamy, kiedy tak się stanie.

Wnioski o Bezpieczny Kredyt 2 proc. z dopłatą państwa będzie można składać już od 3 lipca.

Zgodnie z założeniami programu "Pierwsze Mieszkanie", którego częścią jest Bezpieczny Kredyt 2 proc., państwo dopłacać będzie do pierwszych 120 rat.

Dopłaty do Bezpiecznego Kredytu 2 proc. będzie można jednak w określonych sytuacjach stracić. Przedstawiamy je.



Już 1 lipca zacznie obowiązywać ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadza Bezpieczny Kredyt 2 proc. Oznacza to, że pierwsze banki, które przystąpią do tego czasu do programu i podpiszą stosowną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zaczną przyjmować wnioski już w poniedziałek, 3 lipca.

Dla kogo Bezpieczny Kredyt 2 proc.?

Jak zapewnił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, w tym roku rząd nie planuje wprowadzić limitu środków dostępnych w programie, czyli pieniędzy starczyć powinno dla wszystkich osób zainteresowanych wzięciem Bezpiecznego Kredytu 2 proc., które oczywiście spełnią warunki określone w ustawie. A tych, jak przy każdym produkcie finansowym, jest niemało. Obok odpowiedniej zdolności kredytowej, którą trzeba będzie posiadać, jednym z głównych ograniczeń dla potencjalnych kredytobiorców, jest ich wiek. O Bezpieczny Kredyt 2 proc. mogą bowiem ubiegać się tylko osoby, które nie ukończyły 45. roku życia. Jeśli kredyt udzielany jest dwóm osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku będzie musiała spełnić przynajmniej jedna z nich. Bezpieczny Kredyt 2 proc. zostanie przyznany nie tylko osobom w odpowiednim wieku, ale także tylko tym, które nie mają i nie miały mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

O przyznanie kredytu mogą starać się single, osoby samotnie wychowujące dzieci, małżeństwa lub osoby pozostające w związku nieformalnym posiadające co najmniej jedno dziecko wspólne.

Osoby, które spełnią określone warunki i otrzymają Bezpieczny Kredyt 2 proc., przez pierwszych 10 lat otrzymywać będą do niego dopłaty z budżetu państwa, a konkretnie z Rządowego Funduszu Mieszkaniowego. W tym czasie oprocentowanie kredytu wyniesie dla nich 2 proc. plus marża banku, prowizja i inne opłaty bankowe (jeśli będą pobierane). Z kolei dopłata państwa stanowić będzie różnicę między stałą stopą, ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc.

Kiedy kredytobiorca straci dopłaty do Bezpiecznego Kredytu 2 proc.?

Ustawa wprowadzająca Bezpieczny Kredyt 2 proc. określa jednak szereg sytuacji, w których dopłatę od państwa będzie można stracić. Dojdzie do tego m.in. wówczas, jeśli w czasie spłacania Bezpiecznego Kredytu 2 proc. sprzedamy kredytowane mieszkanie czy też dom lub kupimy inną nieruchomość.

- Jeżeli nasze plany się zmienią i będziemy chcieli sprzedać mieszkanie czy dom kupione za taki preferencyjny kredyt, to oczywiście stracimy dopłaty, ale tylko te kolejne, które byłyby wypłacone po tym momencie sprzedaży. Wszystkie dopłaty, które dostaliśmy wcześniej, możemy zatrzymać - mówi w rozmowie z WNP.PL Jarosław Sadowski, ekspert rynku finansowego, główny analityk Expander Advisors.

To samo dotyczy sytuacji, w której takie mieszkanie czy dom będziemy chcieli wynająć albo po prostu się z niego wyprowadzić, dodaje.

- Jeżeli nie będziemy dalej mieszkali w tym mieszkaniu czy domu, to tracimy kolejne dopłaty. Aby je dostawać, trzeba bowiem oczywiście spełniać wymogi programu przez cały okres 10-letni (przez tyle do kredytu dopłaca państwo - przyp. red.) - podkreśla.

Kiedy dopłaty do Bezpiecznego Kredytu 2 proc. trzeba będzie zwrócić państwu?

Kwoty dopłat otrzymane już po sprzedaży bądź wynajmie domu czy mieszkania trzeba będzie zwrócić do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego.

To samo dotyczy sytuacji, gdy kredytobiorca zmieni sposób użytkowania lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, a także nie będzie mieszkać w mieszkaniu lub domu, zakupionym na Bezpieczny Kredyt 2 proc., przez co najmniej 12 miesięcy.

Ile będzie czasu na wprowadzenie się do mieszkania sfinansowanego Bezpiecznym Kredytem 2 proc.?

Warto również pamiętać, że do mieszkania lub domu sfinansowanego przez Bezpieczny Kredyt 2 proc., niezależnie od tego, czy zostało ono już wykończone czy też nie, kredytobiorcy muszą wprowadzić się w ciągu 2 lat.

- W ciągu 24 miesięcy od zakupu mieszkania czy też ukończenia budowy domu, trzeba się do niego wprowadzić. W niektórych przypadkach może to stanowić pewien problem - zauważa Sadowski. - Choć tego czasu na wykończenie mieszkania czy domu, od momentu zakończenia jego budowy, nie jest tak mało - przyznaje.

Co z dopłatami do Bezpiecznego Kredytu 2 proc. w przypadku spóźnienia się z płatnością raty?

Ekspert finansowy Łukasz Sroczyński w rozmowie z WNP.PL zwraca uwagę na jeszcze jedną sytuację, w której można stracić dopłatę do Bezpiecznego Kredytu 2 proc.

- Jeden dzień opóźnienia w płatności raty powoduje, że w danym miesiącu przepada dopłata państwa i kredytobiorcy muszą zapłacić ratę w pełnej wysokości. Ten jeden dzień opóźnienia może kosztować więc więcej niż karne odsetki (jak ma to miejsce w przypadku innych kredytów - przyp. red.) - przestrzega Sroczyński.

Czy Bezpieczny Kredyt 2 proc. można będzie nadpłacać?

Utratą dopłat do Bezpiecznego Kredytu 2 proc. skończyć się może nie tylko opóźnienie w spłacie raty, ale i nadpłacenie tego kredytu.

- Nadpłat dokonywać swobodnie można dopiero po 3 latach. Wcześniej jest to możliwe, ale jest bardzo mocno ograniczone, tylko do określonych kwot, które nie są zbyt wysokie - zauważa Sadowski.

Kwestię tę wyjaśnia szczegółowo Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które informuje, że w przypadku, gdy kredytobiorca dokona przedterminowej spłaty części Bezpiecznego Kredytu 2 proc., dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia tego zdarzenia, a kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat również należy zwrócić do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego. Jak podaje resort rozwoju, wyjątek stanowią sytuacje, w których spłaty takiej dokonano po upływie 3 lat od dnia udzielenia tego kredytu, spłata ta dotyczyła części objętej gwarancją (jeśli taka była udzielona), łączna wysokość tej spłaty i wniesionego wkładu własnego kredytobiorcy nie przekroczyła 200 tys. zł, łączna wysokość tej spłaty i zapłaconej przez kredytobiorcę raty tego kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu.

Jakie dodatkowe obowiązki ciążyć będą na posiadaczach Bezpiecznego Kredytu 2 proc.?

Osoby, które skorzystają z Bezpiecznego Kredytu 2 proc., po 5 latach będą musiały złożyć w banku specjalne oświadczenie.

- Po 5 latach na kredytobiorcy ciążyć będzie obowiązek złożenia do banku oświadczenia, że cały czas spełnia wymogi i może korzystać z Bezpiecznego Kredytu 2 proc. Prawdopodobnie banki będą przypominały kredytobiorcom o tym obowiązku, ale jak to będzie dokładnie rozwiązane, na tę chwilę nie wiadomo - zwraca uwagę Sroczyński.

Nie jest to jedyna niejasność związana z Bezpiecznym Kredytem 2 proc.

- Wątpliwości pojawiają się też np. jeżeli dwoje singli mających Bezpieczne Kredyty 2 proc. wejdzie w związek małżeński. Z ustawy raczej wynika, że dopłaty nie powinny przepaść. Z kolei niektóre banki interpretują to w ten sposób, że w takiej sytuacji - jeżeli dwójka singli z tymi preferencyjnymi kredytami zwiąże się ze sobą - to jedna z takich osób straci dopłaty - mówi Sroczyński.

Jak dodaje, do rozwiania pozostaje jeszcze szereg wątpliwości związanych z ostatecznym kształtem Bezpiecznego Kredytu 2 proc.

- Ustawa to jedno, ale banki mają swoje procedury - podkreśla.

Na jakie koszty początkowe muszą być gotowe osoby biorące Bezpieczny Kredyt 2 proc.?

Jak zauważa Sroczyński, osoby ubiegające się o przyznanie Bezpiecznego Kredytu 2 proc. muszą przygotować sobie niemałą sumę i to w gotówce na pokrycie opłat okołokredytowych.

- Prowizja banku, wycena nieruchomości czy jej ubezpieczenie będą musiały być wnoszone gotówką - mówi ekspert. - Patrząc na dzisiejsze warunki cenowe, to najniższe koszty okołokredytowe oscylują wokół 5 tys. zł. Jednak średnio można się spodziewać, że będzie to raczej ok. 10-15 tys. zł - dodaje.

Dokładne koszty kredytowe i okołokredytowe będą oczywiście znane już w lipcu, wraz z przedstawieniem przez banki konkretnych ofert Bezpiecznego Kredytu 2 proc.