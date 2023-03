Kredyt 2 procent na mieszkanie coraz bliżej. Rząd przyjął projekt

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy w sprawie kredytu 2 proc. zakup pierwszego mieszkania - poinformował na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Projekt ustawy zakłada, że kredyt 2 proc. z dopłatą państwa będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia; jeśli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku będzie musiała spełnić przynajmniej jedna z nich.

Zgodnie z projektem kredyt ma być udzielony tylko na pierwsze mieszkanie - osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie będą mogły mieć w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Kwota "bezpiecznego kredytu 2 proc." nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł albo - jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko - 600 tys. zł.

O rynku mieszkaniowym będziemy rozmawiać podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się 24-26 kwietnia w Katowicach.

Kwota kredytu 2 proc. nie będzie mogła być większa niż 500 tys. zł

Premier przypomniał programy już wprowadzone przez rząd, jak "Rodzina na swoim", "Mieszkanie plus", czy - jak powiedział - "taki program, który dzisiaj specjalnie przygotowaliśmy i został przyjęty na Radzie Ministrów po to, aby tych mieszkań po prostu były jak najwięcej i aby ludzi było na te mieszkania stać".

Projekt ustawy zakłada, że kredyt 2 proc. z dopłatą państwa będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia; jeśli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku będzie musiała spełnić przynajmniej jedna z nich.

Zgodnie z projektem kredyt ma być udzielony tylko na pierwsze mieszkanie - osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie będą mogły mieć w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Kwota "bezpiecznego kredytu 2 proc." nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł albo - jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko - 600 tys. zł. Wkład własny nie będzie mógł być wyższy niż 200 tys. zł.

Premier: Pierwsze Mieszkanie to realna pomoc dla Polaków

"Dzisiejszy program to nowe otwarcie, kolejny program proponowany dla wszystkich, którzy chcą mieć mieszkanie i mają zdolność kredytową, aby to mieszkanie kupić" - oświadczył szef rządu podczas konferencji po wtorkowym posiedzeniu rządu, odnosząc się do programu Pierwsze Mieszkanie.

"Jest to realna pomoc dla Polaków - to rozwiązanie systemowe, które opiera się na dostępie do bezpiecznego i stabilnego źródła finansowania i na możliwościach oszczędzania przez lata wraz z premią, którą państwo przekazuje tym, którzy oszczędzają; premią oraz eliminacją podatku Belki" - wskazał premier Morawiecki.

Zaznaczył, że "bezpieczny kredyt jest dla osób, które są gotowe kupić swoje pierwsze mieszkanie, dom jednorodzinny".

Szef rządu odniósł się też do liczby wybudowanych i oddanych do użytkowania mieszkań. "Średnia roczna w czasach PiS to powyżej 200 tys. mieszkań, a średnia roczna w czasach rządów PO to poniżej 150 tys. mieszkań" - stwierdził.

Zwrócił uwagę, że aby złagodzić napięcia na rynku mieszkaniowym, tym, którzy zaciągnęli kredyty pod budowę własnego domu, mieszkania lub pod zakup takiego mieszkania, zaproponowano tzw. wakacje kredytowe.

"W roku 2022 i 2023 wakacje kredytowe doprowadziły do ogromnej ulgi w spłacie raty kredytowej" - oświadczył premier Morawiecki.

Na program kredytu 2 proc. przeznaczono kilkaset milionów zł

Dopłata do rat będzie przysługiwała przez 10 lat, a kredyt będzie spłacany w formule stałych rat kapitałowych.

Przepisy mają wejść w życie 1 lipca.

"Plan jest taki, żeby już we wtorek Rada Ministrów zajęła się tym programem. Jest gotowy, przygotowany. Później całe prace parlamentarne, później wdrożenie na poziomie bankowym, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego i wszystkie banki, które będą chciały w tym uczestniczyć" - powiedział w poniedziałek minister rozwoju Waldemar Buda.

Jak dodał, ostateczna oferta dla klienta ma się pojawić w ofercie zainteresowanych banków 1 lipca. "Z tego co słyszę, to większość banków jest zainteresowana kredytem 2 proc." - powiedział.

Szef MRiT pytany, ile w tym roku rząd przeznaczy na ten program, odparł: "To jest kilkaset milionów. Nie sądzę, żeby był wykorzystany jakikolwiek limit".

Czy Orlen zmieni nazwę, co dalej z rosyjskim kontraktem na ropę? Rozmawiamy z Danielem Obajtkiem

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl