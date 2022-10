Kredyt to luksus. Zmieniają się zasady

- Koszt pieniądza, wysokie stopy referencyjne NBP przekładają się na cenę kredytu hipotecznego - mówi dla WNP.PL Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao.

Jak podkreśla wiceprezes banku, ten koszt jest obecnie na tyle wysoki, że zmniejsza się liczba osób, które są w stanie takie finansowanie utrzymać.

- Do tej pory dominował u nas, w przypadku kredytu hipotecznego, kredyt ze zmienną stopą procentową. W tej chwili coraz bardziej popularny stał się - również po naszej stronie, udzielających takich kredytów - kredyt hipoteczny ze stałą ratą procentową. Myślę, że ten typ finansowania zakupu nieruchomości będzie w tej chwili bardzo silnie wzrastał - dodaje.

Kwieciński zauważa, że również małe i mikro firmy znacząco ograniczyły zaciąganie kredytów.

- Oczekujemy w najbliższych kwartałach również pewnego spowolnienia, jeśli chodzi o liczbę zaciąganych kredytów przez średnie i duże firmy, ale na razie akcja kredytowa prowadzona jest na naprawdę wysokim poziomie - wyjaśnia.

W rozmowie z WNP.PL wiceszef banku analizuje także poziom inflacji i to, jaki może mieć ona wpływ na polską gospodarkę.

- Niepokoi to, że inflacja bazowa utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie, co oznacza, że jeżeli ceny energii zaczną spadać, wtedy to, co mamy w tej bazie, nadal będzie trzymało inflację na wysokim poziomie. To oznacza, że z inflacją będziemy się borykali przez pewnie dobrych parę kwartałów - prognozuje Kwieciński.

Pensje mamy coraz wyższe, ale w obecnej sytuacji niewiele to zmienia

Pensje w Polsce od miesięcy starają się dogonić rosnącą inflację. Z danych statystycznych wynika, że średnio w Polsce zarabiamy o 116 euro więcej niż przed rokiem.

- Wynagrodzenia w ostatnich latach rosły szybciej niż inflacja i polskie PKB. W tej chwili ta tendencja trochę się zatrzymała. Ten wzrost wynagrodzeń już nie wyprzedza inflacji. On mniej więcej jest na tym samym poziomie. To ważne, bo powoduje, iż siła naszych zarobków nie maleje - przekonuje wiceprezes Pekao.

Kwiecińskiego niepokoi spirala wynagrodzeń w gospodarce, wywołana właśnie rosnącą w dalszym ciągu inflacją.

