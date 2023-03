Kredytobiorcy dopiero teraz odczują dotkliwie wzrost oprocentowania

Dopiero teraz kredytobiorcy zaczną odczuwać skutki zeszłorocznych decyzji Rady Polityki Pieniężnej i będą musieli w domowych budżetach znaleźć dodatkowe kilka tysięcy złotych na spłatę kredytu - pisze Business Insider Polska.

Podwyżki stóp procentowych już dawno się zatrzymały, WIBOR spadł z rekordowych poziomów i od kilku tygodni się zatrzymał, a kredytobiorcy zaczynają widzieć pierwsze obniżki rat swoich kredytów. Czy to oznacza, że ich koszmar już się skończył? Nic bardziej mylnego - konstatuje portal ekonomiczny.

Rozpoczęty w październiku 2021 r. cykl podwyżek stóp procentowych oznaczał sporą wyrwę w budżetach domowych wielu Polaków. Raty kredytów stopniowo wzrastały i w niektórych przypadkach urosły bardzo zdecydowanie. Efekt? Niektórzy kredytobiorcy, którzy jeszcze w połowie 2021 r. płacili ratę na poziomie 2 tys. zł miesięcznie, musieli się pogodzić z podwyżką do ponad 4 tys. zł.

Rząd wiedział, że to może go kosztować sporo głosów w tegorocznych wyborach, więc postanowił zareagować i wprowadzić wakacje kredytowe w drugiej połowie 2022 r. Oznaczało to de facto, że można było zapłacić tylko ratę za październik. Sierpniową i wrześniową ratę można było zawiesić, podobnie jak listopadową i grudniową.

Tak naprawdę kredytobiorcy nie mieli więc okazji poczuć, jak mocno rosnąca rata uszczupli ich budżet. W 2023 r. będzie zupełnie inaczej. Trzeba będzie zapłacić aż 8 z 12 rat. To oczywiście nadal mniej, niż gdyby wakacji nie było, ale też zdecydowanie więcej niż w poprzednich latach, zwraca uwagę Business Insider Polska.

