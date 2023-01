Kredytobiorcy kontra banki. Batalię ws. WIBOR można wygrać?

Posiadacze kredytów hipotecznych w złotówkach, opartych o wskaźnik WIBOR, którzy chcą iść do sądu muszą przygotować się na długą i kosztowną batalię. Na co muszą zwrócić szczególną uwagę? O tym pisze Business Insider.

W opinii radcy prawnego Damiana Nartowskiego z kancelarii WNLegal, w przypadku kredytów złotówkowych istotne znaczenie mają okoliczności towarzyszące zawarciu umowy, jak charakter transakcji stanowiący czy umowę zawierał konsument, czy przedsiębiorca.

Szansa powodzenia w sądowym sporze z bankiem zależy w dużej mierze od tego, jak zostanie skonstruowany pozew, na jakiej podstawie zostanie oparty, jakie stanowisko sformułuje kredytobiorca i w jaki sposób będzie do tego stanowiska starał się przekonać sąd.

Bardzo ważna jest wiec kwestia braku informacji ze strony banku o ryzyku wzrostu stawki WIBOR, choć nie tylko ona może okazać się kluczowa do pomyślnego rozstrzygnięcia.

Prawnik w rozmowie z Business Insider wskazał, że obecna napięta sytuacja na linii banki - kredytobiorcy wynikająca ze znacznego wzrostu stóp procentowych na przestrzeni roku, kredyty o stałej stopie procentowej mogą stać się powszechne w Polsce, tak jak w innych krajach Europy, właśnie dzięki rozstrzygnięciom sądów.

Pozwów ze strony kredytobiorców będzie coraz więcej

W grudniu 2022 roku Sąd Okręgowy w Katowicach uchylił postanowienie z listopada, w którym uznano, że kredytobiorcy na czas procesu z bankiem będą zobligowani do spłacania kredytu opartego wyłącznie na marży bez uwzględnienia wskaźnika WIBOR. Oznacza to, że uchylone zostało przełomowe postanowienie, co może nieco ostudzić zapał kredytobiorców do sądzenia się z bankami.

Nartowski uważa, że wspomniane postanowienie sądu z pewnością ostudzi zapał kredytobiorców, nie spowoduje jednak spadku liczby nowych pozwów, ani nie zatrzyma spodziewanego wzrostu.

- Uważam, że choć może spowoduje nieco ochłodzenie niektórych głów, to nie zatrzyma pozwów. One będą się pojawiać, część osób będzie wygrywać, a to będzie motywować innych do zaangażowania się w spór - prognozuje ekspert w rozmowie z serwisem.

Jakie argumenty przemawiają za kredytobiorcami?

Dominującą linią obrony w sporach o kredyty złotówkowe jest to, że WIBOR to sztuczny wskaźnik nieodzwierciedlający rzeczywistego kosztu pozyskiwania przez bank kapitału. Prawnik nie jest przekonany, czy sądy będą patrzeć na sprawę w ten sposób i zwraca uwagę na aspekt zastąpienia WIBOR-u stawką WIRON.

- Jak wskazała KNF w państwa artykule, nie będzie automatycznej zamiany WIBOR-u na WIRON. Jeśli w umowie jest odpowiednia klauzula pozwalająca na modyfikację wskaźnika, dojdzie do jego zamiany. Umowy, które nie przewidują wprowadzenia zamiennika, trzeba będzie aneksować. Bank jednak nie może zmusić kredytobiorcy do podpisania aneksu. Jeśli kredytobiorca jej nie aneksuje, a WIBOR zniknie, stawka wypadnie też z umowy jako element zmiennego oprocentowania. W efekcie kredyt będzie oprocentowany tylko marżą. Na oprocentowanie bowiem składa się marża i WIBOR. Jeśli bank mimo będzie wyliczał wysokość raty kapitałowo-odsetkowej na bazie WIRON-u, którego umowa nie przewiduje, wówczas będzie to można zakwestionować w sądzie, domagając się z jednej strony zaniechania takiego działania, a z drugiej strony rozliczenia nienależnie uiszczonych środków - wyjaśnia Nartowski.

Dodaje, że banki nieprawidłowo wdrażały do relacji konsument-bank regulamin ustalania WIBOR. Ten regulamin z uwagi na stosowanie przez banki WIBOR powinien stawać się częścią relacji kredytobiorca-bank.

- W polskim prawie cywilnym, niezależnie od klauzul abuzywnych, standardu informacji o ryzyku, potencjalnym sztucznym kreowaniu wskaźnika itd., jeżeli ktoś, zwłaszcza przedsiębiorca względem konsumenta, chce się posługiwać wzorcem umownym: ogólnymi warunkami, regulaminem, wzorem itd., musi dochować szczególnej staranności, żeby postanowienia przygotowanego wzorca stały się elementem zawieranej umowy, a w zależności od istotności postanowień ujętych we wzorcu – by umowa doszła do skutku - mówi radca prawny.

Jego zdaniem skupienie się na braku informacji o ryzyku wzrostu stawki WIBOR czy też jej niepełności, to jedna z dróg, ale nie zawsze skuteczna. Wskazuje, że kredytobiorca mógł bowiem otrzymać symulację ze wzrostem oprocentowania np. do 20 proc. Wówczas przekonanie sędziego do naszej argumentacji może okazać się trudne do zrealizowania, ale moim zdaniem jest możliwe.

Całość czytaj w Business Insider

