Kredytobiorcy w końcu odetchną z ulgą? Obniżka stóp procentowych coraz bliżej

Myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że do końca września stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie - ocenia członek Rady Polityki Pieniężnej Ireneusz Dąbrowski.

- Jeśli Rada Polityki Pieniężnej miałaby rozważać wniosek o obniżkę stóp, to raczej dojdzie do tego w październiku. Chociaż gdybyśmy w miesiącach letnich zobaczyli szybki spadek wskaźnika o kolejne 5 pkt proc. i znaleźlibyśmy się już na wyraźnie jednocyfrowych poziomach inflacji, to nie mogę wykluczyć, że to się stanie we wrześniu - zaznacza członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Ireneusz Dąbrowski w wywiadzie dla Business Insider Polska. - Myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że do końca września stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie - wskazuje Dąbrowski.

Jego zdaniem RPP może rozważyć wniosek o obniżkę stóp procentowych w październiku, natomiast w przypadku szybkiego spadku inflacji - we wrześniu.

Decydujące to, co będzie się działo z inflacją po wakacjach

Wskazuje on, że tej chwili inflacja w ujęciu rocznym obniża się szybciej, niż zakładał. W ciągu trzech miesięcy spadła ponad 5 pkt proc.

- Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to tempo jest nie do utrzymania na dłuższą metę. Dlatego istotne będzie, co stanie się z dynamiką cen po wakacjach. W lipcu będziemy mieli nową projekcję inflacji. Na razie nie widzę jakiegoś szczególnego zagrożenia dla zmiany trendu dezinflacyjnego. Widzimy, że marże spadają, a właściwie wracają do stanu normalności. Jeśli chodzi o płace, to one nominalnie nie przewyższają inflacji. Nawet jeśli to się wkrótce zmieni i zobaczymy realne wzrosty wynagrodzeń, to one nadal nie powinny budzić niepokoju, dopóki wydajność rośnie szybciej - ocenia Dąbrowski w wywiadzie dla Business Insider Polska.

Dług publiczny w relacji do PKB jest pod kontrolą

Wskazuje również, że polityka fiskalna jest cały czas pod kontrolą i nie ma żadnych sygnałów, że wydatki rozsadzają budżet.

- Dług publiczny w relacji do PKB też jest pod kontrolą. Tempo wzrostu zadłużenia jest niższe niż tempo wzrostu PKB. Wakacje kredytowe oczywiście obniżają mechanizm transmisji polityki pieniężnej, ale przecież my wciąż nie wiemy, czy one jeszcze będą obowiązywały w 2024 roku - zaznacza Dąbrowski.

