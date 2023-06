Kredytobiorcy w napięciu. Ważą się losy stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej na rozpoczętym w poniedziałek dwudniowym posiedzeniu nie powinna dokonać zmian poziomu stóp procentowych. Ewentualny cykl obniżek może się rozpocząć w końcu tego lub na na początku przyszłego roku.

Trudno spodziewać się obniżki stóp procentowych na rozpoczętym 5 czerwca posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej.

Zdania dotyczące poziomu inflacji na koniec 2023 roku są bardzo podzielone, ale raczej będzie ona jednocyfrowa.

Posiadacze kredytów muszą jeszcze poczekać na obniżkę rat miesięcznych.

Rozpoczęte w poniedziałek 5 czerwca posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, według zgodnych ocen ekonomistów, nie powinno przynieść przełomowej decyzji o obniżce stóp procentowych. To jeszcze nie ten czas, nie ta chwila.

Wstępny odczyt inflacji za maj, podany przez GUS (Główny Urząd Statystyczny), wyniósł 13 procent, przy czym najważniejsze było wskazanie, że ceny w ujęciu miesiąc do miesiąca nie wzrosły. To ważna informacja wynikająca głównie z ustabilizowania się cen żywności i spadku cen paliw, w tym zwłaszcza oleju napędowego oraz gazu ziemnego.

Po ukazaniu się tych danych można się było zapoznać się z wieloma komentarzami dotyczącymi prognoz inflacyjnych na najbliższe miesiące. Niemal wszyscy analitycy wskazują na to, że w pełni realny jest spadek inflacji do poziomu jednocyfrowego pod koniec roku. Są jednak także optymiści, którzy obstawiają, że już nawet po wakacjach, we wrześniu 2023 roku, inflacja będzie poniżej 10 procent.

Spadek inflacji w Polsce jest niekwestionowanym faktem, na koniec roku może być jednocyfrowa

- Od dziś chyba nie ma już Mohikan kwestionujących potencjał do spadku inflacji w Polsce. Jednocyfrową inflację widzimy już we wrześniu. Oczywiście natura dezinflacji jest głównie globalna, ale są też sygnały lokalne. Czarnym koniec będzie żywność. Coś drgnęło też w inflacji bazowej - napisali w mediach społecznościowych analitycy Banku Pekao.

Jednym zdaniem sprawę skomentował ekonomista BNP Paribas Bank Polski Wojciech Stępień. - To pierwsze dobre dane na temat inflacji od 2021 roku.

- Mamy do czynienia z efektem bazy związanej z paliwami i gazem, w okresie czerwiec-sierpień będzie on jeszcze silniejszy. Jest szansa na jednocyfrową inflację w trzecim kwartale tego roku - napisali w komentarzu analitycy domu maklerskiego XTB.

Inflacja spada - to jest bezdyskusyjne, ale wysokie ceny utrzymują się. W okresie wakacyjnym mamy do czynienia z zaburzeniem pewnych odczytów, ponieważ w przypadku warzyw i owoców to kwestia jednorazowych niższych cen. Z drugiej strony następuje naturalna zmiana koszyka podstawowych zakupów konsumentów. W tym okresie nie ma także planowanych podwyżek cen podatków lokalnych czy ubezpieczeń. Tego zjawiska jednak badania GUS nie uwzględniają.

W okresie wakacyjnym konsumenci wydają więcej pieniędzy, zmienia się także ich koszyk zakupów

Nie ma także odniesienia do tego, że ceny w miejscach wypoczynku tysięcy Polaków są o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt procent wyższe, niż w wielkopowierzchniowych sklepach, gdzie zwyczajowo robione są zakupy. Trudniej także o promocje, bo klient nie liczy się z pieniędzmi.

- Zgodnie z marcową projekcją przygotowaną przez NBP, inflacja nie spada, nie dochodzimy do celu inflacyjnego (2,5 procent +/- 1 punkt) do końca 2025 roku. Ona znajdzie się w pobliżu celu w trzecim kwartale 2025 roku. Co to oznacza? Projekcja jest skonstruowana przy zachowaniu stóp procentowych na obecnym poziomie, czyli, że stopy takie jak dziś utrzymałyby się aż do końca 2025 roku i mimo tego inflacja nie obniży się do celu. To znaczy, że RPP nie ma tutaj przestrzeni do obniżania (stóp procentowych), bo jeżeli obniżyłaby, to tym bardziej inflacja do tego celu nie dochodziłaby - powiedział 26 maja w wywiadzie dla Radia Zet członek RPP dr Ludwik Kotecki.

- Mam nadzieję, że inflacja będzie jednak spadać. Jeżeli nie będą popełnione jakieś błędy w polityce makroekonomicznej - dodał.

Do sprawy dotyczącej poziomu stóp procentowych odniosła się także członkini RPP dr Gabriela Masłowska w wywiadzie udzielonym 29 maja Polskiemu Radiu Lublin.

- RPP dokładnie analizuje na bieżąco wszystkie przyczyny, które mogą mieć wpływ na kształtowanie się inflacji, a zatem służyć podejmowaniu decyzji o poziomie stóp procentowych. W tej chwili nie można powiedzieć ze stuprocentową pewnością, czy to nastąpi jeszcze w tym roku. Byłabym tutaj bardzo ostrożna, natomiast prawdopodobieństwo takie jest. Szansa rośnie na obniżanie stóp procentowych dlatego, że obniża się inflacja - powiedziała wówczas.

Publikowane wypowiedzi członków RPP są sprzed kilku dni, ponieważ - zgodnie z przyjętymi zasadami - nie udzielają oni publicznych wypowiedzi na 7 dni przed rozpoczęciem posiedzenia. Obecne rozpoczęło się właśnie dziś.

- Nie oczekuję, że RPP podejmie decyzję o zmianie stóp procentowych. Tam w tej chwili Rada jest mocno podzielona, są członkowie, którzy chcą nawet podwyżki stóp, ale większość zastanawia się, czy je obniżyć. Wydaje mi się, że stanowisko tej mniejszości jest na tyle silne i dobrze uargumentowane, że większość nie będzie obniżać stóp, ale nie będzie też podwyższać - powiedział WNP.PL prof. Stanisław Gomułka, były wiceminister finansów, główny ekonomista BCC (Business Center Club).

Bardzo trudno zaleźć ekonomistę, który zakłada, że na obecnym posiedzeniu podjęta będzie decyzja o zmianie poziomu stóp procentowych

Trudno znaleźć ekonomistę, która zakłada, że na obecnym posiedzeniu Rady dojdzie do zmian poziomu stóp procentowych. Także w lipcu nie powinno być poważnej dyskusji na ten temat. W sierpniu RPP spotyka się wyłącznie na jednodniowym, niedecyzyjnym posiedzeniu, tak więc dopiero wrzesień może coś zmienić. Będzie to okres kampanii wyborczej, ponieważ dokładna data głosowania na posłów i senatorów będzie już znana.

- Nie ma chyba takich prognoz, żeby na tym posiedzeniu RPP zmieniła poziom stóp procentowych. W naszej prognozie nie ma obniżek stóp do końca roku. Dopiero w przyszłym roku sytuacja, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, a także spodziewane ożywienie nasilające się w drugiej połowie roku - również globalne - a także bardzo powolny spadek inflacji, pozwoli na powolny powrót do celu, chociaż w zasadzie do 2025 roku brak jest perspektyw powrotu do celu. To nie uzasadnia obniżania stóp w tym roku - skomentował dla WNP.PL prof. Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska.

Od września 2022 roku stopa referencyjna NBP wynosi 6,75 procent

Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie od 8 września 2022 roku. Główna referencyjna stopa NBP (Narodowego Banku Polskiego) wynosi od tego czasu 6,75 procent.

