Kredyty coraz droższe, a banki są niewzruszone. Nie kwapią się do obniżania marż

Marże kredytów hipotecznych pozostają praktycznie niewzruszone w obecnym cyklu podwyżek stóp procentowych - ich dotychczasowe obniżki można uznać za kosmetyczne. Niska elastyczność banków w tej kwestii powoduje relatywnie mocny wzrost oprocentowania kredytów.

Czy styczeń przyniesie kolejne delikatne obniżki marż?

W grudniu, gdy referencyjna stopa procentowa po trzech podwyżkach wynosiła ponownie 1,75 proc., średnia marża kredytu hipotecznego z 20-proc. wkładem własnym wynosiła, a oprocentowanie wzrosło doStopa WIBOR 3M wynosiła 2,3 proc., a marże w bankach wahały się w przedziale 1,85 - 2,65 proc.W okresie wrzesień-grudzień 2021 roku średnia marża kredytowa dla kredytu z 20-proc. wkładem spadła o niespełna 0,2 pkt. proc., natomiast średnie oprocentowanie wzrosło o 1,8 pkt. proc.Analizując dynamikę zmian wartości marż kredytowych w drugiej połowie minionego roku, widać pewną tendencje do delikatnych obniżek marż, ale można je określić jako kosmetyczne i nieproporcjonalne do wzrostu całościowego oprocentowania.W obliczu dalszego zaostrzania polityki monetarnej spadek dynamiki akcji kredytowej jest nieunikniony. Banki, aby utrzymać popyt, będą musiały operować na kosztach, na które mają bezpośredni wpływ, czyli właśnie na marżach. W styczniu miała miejsce kolejna podwyżka stóp procentowych, co przełoży się na dalszy spodziewany wzrost oprocentowania. Pytanie, jak zareagują banki, które sytuacja rynkowa i walka o klienta może skłonić do wyraźniejszych obniżek. Kolejne dane na temat styczniowych marż kredytów hipotecznych przedstawimy wkrótce.