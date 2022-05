Kredyty coraz mniej dostępne. Nie wiadomo skąd brać pieniądze

Ostatnie podwyżki stóp procentowych utrudnią funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw. - Kredyty stają się coraz trudniej dostępne nie tylko dla konsumentów, ale również dla firm – wskazuje Jacek Obrocki, wiceprezes PragmaGO.

Główny ekonomista Pracodawców RP Kamil Sobolewski jest zdania, że inflacja to dziś największe zagrożenie dla gospodarki.

Podmioty, które utrzymają zdolność kredytową, prawdopodobnie będą obawiać się rosnących kosztów, na co wskazuje prognozowany spadek popytu na kredyty w sektorze MŚP nawet o 72 proc. - uważa wiceprezes Pragma GO.

Mimo wszystko nie spada zapotrzebowanie na gotówkę – firmy potrzebują jej, między innymi po to, aby kupować towary na zapas.

Ostatnia podwyżka stóp procentowych wpłynie m.in. na podwyższenie oprocentowania kredytów. Jak wskazują eksperci, na tym najprawdopodobniej jeszcze nie koniec.

- O dalszych ruchach stóp procentowych zadecyduje kondycja gospodarki w 2023 roku – uważa Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP. Według niego głównym zagrożeniem dla polskiej gospodarki jest dziś inflacja. Na kolejnych miejscach zaś także - załamanie koniunktury u głównych partnerów handlowych Polski, skutkujące recesją w Europie; eskalacja napięć geopolitycznych na styku Zachód-Rosja i Zachód-Chiny. Zagrożeniem jest też kondycja rynków finansowych, na których Polska musi sprzedawać bezprecedensowe ilości obligacji, a w które uderza fala przecen, zniechęcając uczestników do podejmowania nowych inwestycji.

Kredyty coraz mniej dostępne

Podwyższenie oprocentowania dotyczy wszystkich rodzajów kredytów – zarówno hipotecznych, jak i np. takich, które potrzebne są przedsiębiorstwom do codziennego funkcjonowania. - Seria podwyżek stóp procentowych, w tym ostatnia – rekordowa od 14 lat podwyżka z 5 maja, sprawia, że kredyty stają się coraz trudniej dostępne nie tylko dla konsumentów, ale również dla firm – zauważa Jacek Obrocki, wiceprezes PragmaGO.

Tłumaczy, dlaczego z uzyskaniem finansowania bankowego jest dziś firmom trudniej: - Ze względu na zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów, szczególnie mali przedsiębiorcy są narażeni na utratę zdolności kredytowej. Ci, którzy tę zdolność utrzymają, prawdopodobnie będą obawiać się rosnących kosztów, na co wskazuje prognozowany spadek popytu na kredyty w sektorze MŚP nawet o 72 proc. - przewiduje Jacek Obrocki.

Gotówka na wagę złota

Pieniądze są dziś przedsiębiorstwom potrzebne na konkretne cele. - Nie spada jednak zapotrzebowanie na gotówkę. Firmy potrzebują jej, między innymi po to, aby kupować towary na zapas w momencie ich dostępności, którą zaburzają przerwane łańcuchy dostaw – tłumaczy Jacek Obrocki. Wskazuje, że w tej sytuacji przedsiębiorcy poszukują alternatywnych źródeł finansowania i zwracają się np. ku faktoringowi.

- Nasze wyniki potwierdzają tę zależność. W marcu i kwietniu – miesiącach, w których nastąpiły kolejne podwyżki stóp procentowych, odnotowaliśmy wyraźne wzrosty obrotów z tej usługi – przyznaje Jacek Obrocki.

Zmiana trendu w finansowaniu firm?

Seria podwyżek stóp procentowych, o których decyduje Rada Polityki Pieniężnej, spowodować może trwałe zmiany w pozyskiwaniu przez właścicieli firm finansowania dla nich. Tym bardziej, że – jak podkreśla Jacek Obrocki - faktoring nie jest rozwiązaniem tylko na czas kryzysu. - Prognozujemy, że wielu przedsiębiorców, którzy obecnie po raz pierwszy z niego skorzystali, doceni fakt, że płynność finansową można oprzeć na własnych obrotach, bez negatywnego wpływu na bilans przedsiębiorstwa, jaki generuje kredyt bankowy – przewiduje wiceprezes Pragma GO.

Faktoring rośnie

Jego pogląd potwierdzają choćby wyniki dotyczące korzystania przez rodzimych przedsiębiorców z usługi faktoringu w pierwszym kwartale 2022 roku. Usługa faktoringowa wykazała wzrost o blisko jedną trzecią, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Według informacji Polskiego Związek Faktorów (PZF), firmy do niego należące, w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2022 roku nabyły wierzytelności o łącznej wartości 105 mld zł. To aż 32,8 procent więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku. - To rekordowe tempo rozwoju w historii sektora – wskazywał PZF.

