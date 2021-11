Kredyty frankowe coraz mocniej ciążą na wynikach mBanku

Zysk netto grupy mBanku w trzecim kwartale 2021 roku spadł do 26,6 mln zł, z 100,6 mln zł rok wcześniej, zmniejszył się więc o 74 proc.rok do roku i 76 proc. kwartał do kwartału. Okazał się jednak o 47 proc. wyższy od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 18,1 mln zł. Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do zysku netto za III kwartał wahały się od 1,6 mln zł do 48 mln zł. Bankowi przybywa spraw z frankowiczami.

Efekt wakacji

Perspektywy prowizji i kosztów

Akcja kredytowa

Podwyżka stóp poprawi wynik

Bank obecnie zakłada, że około 24 proc. kredytobiorców walutowych (19,8 tys. kredytobiorców posiadających zarówno aktywne, jak i spłacone kredyty) złożyło lub złoży pozew przeciwko bankowi. Po II kwartale bank zakładał, że będzie to około 22 proc. kredytobiorców.Zobacz także: Klienci PKO BP zgłosili 10 tys. kredytów frankowych do mediacji Rezerwy związane z kredytami walutowymi we franku w III kwartale wzrosły do 436,8 mln zł z 248,5 mln zł w II kwartale 2021 roku.Saldo rezerw, bez uwzględnienia rezerw na walutowe kredyty hipoteczne, wyniosło 195,7 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 22 proc. niższych odpisów na poziomie 160,7 mln zł (w przedziale od 130 mln zł do 181 mln zł). Rezerwy spadły 27 proc. rok do roku i 14 proc. kwartał do kwartału.Koszty ryzyka w III kwartale spadły do 66 pb z 80 pb kwartał wcześniej.Wynik odsetkowy banku w III kwartale wyniósł 1.004,8 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 994,4 mln zł (w przedziale oczekiwań 988 - 1.012 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 5 proc. rok do roku i 4 proc. w ujęciu kwartał do kwartału.Marża odsetkowa netto w ujęciu kwartalnym w III kwartale spadła do 2,02 proc. z 2,04 proc. w II kwartale.Wynik z prowizji wyniósł 479,4 mln zł i był 2 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 469,3 mln zł (oczekiwania wahały się od 462 mln zł do 489 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 29 proc. rok do roku i 6 proc. kwartał do kwartału.Największy wzrost przychodów prowizyjnych bank zanotował w prowizjach za obsługę kart płatniczych (o 22 proc. kwartalnie), co było związane ze zwiększona aktywnością klientów w okresie wakacyjnym i wyjazdami zagranicznymi. Prowizje z transakcji walutowych wzrosły o 9,4 proc., natomiast prowizje z działalności kredytowej zwiększyły się 6,6 proc. dzięki wysokiej sprzedaży kredytów, przede wszystkim w segmencie detalicznym.Koszty banku w III kwartale (łącznie z amortyzacją) wyniosły 616,5 mln zł, były więc na poziomie oczekiwanym przez rynek (610,8 mln zł). Koszty wzrosły 9 proc. rok do roku i 6 proc. kwartał do kwartału. Bank podał, że wyższe koszty spowodowane są wzrostem kosztów osobowych.Bank spodziewa się, że w następnych czterech kwartałach pomimo zakończenia moratoriów kredytowych i pomocy antykryzysowej, jakość aktywów nie powinna ulec pogorszeniu, a sytuację finansową kredytobiorców korporacyjnych i detalicznych będzie wspierać dobra koniunktura gospodarcza.Koszty banku w III kwartale (łącznie z amortyzacją) wyniosły 616,5 mln zł, były więc na poziomie oczekiwanym przez rynek (610,8 mln zł). Koszty wzrosły 9 proc. rok do roku i 6 proc. kwartał do kwartału. Bank podał, że wyższe koszty spowodowane są wzrostem kosztów osobowych.Lekko negatywnego wpływu bank spodziewa się w pozycji kosztów - widoczna ma być presja płacowa i oczekuje wzrostu składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny.Perspektywy dla wyniku prowizyjnego określa jako lekko pozytywne - bank spodziewa się zwiększenia aktywności klientów i transakcyjności wraz z postępującym ożywieniem gospodarczym. mBank będzie selektywnie dostosowywał tabelę opłat i prowizji.Z kolei perspektywy dla wyniku odsetkowego i marży odsetkowej netto bank ocenia jako pozytywne. Według mBanku stopniowa normalizacja stóp procentowych z historycznie niskiego poziomu przełoży się na poprawę marży i wyższe przychody. Koszt depozytów pozostanie niski ze względu na nadpłynność.Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec III kwartału 2021 roku wyniosła 119,7 mld zł i była wyższa w stosunku do końca poprzedniego kwartału o 2,9 proc.W III kwartale 2021 roku grupa mBanku sprzedała 3,17 mld zł kredytów hipotecznych, o 49,3 proc. więcej niż przed rokiem, ale o 7,3 proc. mniej niż w II kwartale 2021 roku.Bank podał, że w III kwartale 2021 roku zanotowano niższą sprzedaż kredytów hipotecznych w Czechach i na Słowacji, po dostosowaniu cen na tych rynkach.Sprzedaż kredytów niehipotecznych w III kwartale 2021 roku osiągnęła 2,72 mld zł, co oznacza, że była wyższa niż w II kwartale 2021 roku o 5,6 proc. i wyższa niż w III kwartale 2020 roku o 48,6 proc.Łączny współczynnik kapitałowy na koniec września 2021 roku wyniósł 17,5 proc., a współczynnik kapitału podstawowego Tier I 15,2 proc.mBank szacuje, że październikowe podwyższenie stóp procentowych o 40 pb zwiększy wynik odsetkowy grupy o około 180 mln zł w okresie kolejnych 12 miesięcy."Podwyższenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej o 40 punktów bazowych, dokonane 6 października 2021 roku, będzie miało pozytywny wpływ na wynik odsetkowy Grupy mBanku. Obecnie szacowany jest wpływ w wysokości około 180 mln zł w okresie kolejnych 12 miesięcy. Ostateczny wpływ może się różnić od bieżącego oszacowania w zależności od sytuacji makroekonomicznej, aktywności biznesowej oraz rozwoju wolumenów" - napisano w raporcie.Ban zwraca uwagę, że wynik odsetkowy banku w III kwartale wyniósł 1 mld zł, a w okresie I-III kwartał był na poziomie 2,9 mld zł.