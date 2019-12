Kredyty frankowe już wpływają na zyski banków

Analitycy Haitong Bank w ostatnim raporcie podwyższyli cenę docelową ING Banku Śląskiego z 195,5 zł do 196,9 zł, obniżyli Santander Bank Polska z 374,1 zł do 255,8 zł, a cenę docelową mBanku z 308,5 zł do 304,7 zł.

Na 2020 r. akcje spółki wyceniane są ze wskaźnikiem cena do zysku na poziomie 12,3, co daje 7-proc. premię w porównaniu do sektora, którego wskaźnik wynosi 11,4. Zdaniem analityków premia ta uwzględnia już pozytywne efekty przejęcia Deutsche Bank Polska i wyższą od średniej rentowność kapitałów własnych (ROE). Analitycy obniżyli również prognozy dotyczące dywidendy Santandera, teraz oczekiwana wypłata na poziomie maksymalnie 50 proc. zysku uwzględniają niepodzielone zyski z lat ubiegłych – piszą analitycy w raporcie.Analitycy Haitong Banku obniżyli prognozy dotyczące zysku netto Santandera na lata 2019-2021 odpowiednio o 13 proc. do 2,15 mld zł w 2019 r. (-10 proc. wobec 2018), o 21 proc. do 2,29 mld zł w 2020 r. (+6 proc. 2019) oraz o 16 proc. do 2,62 mld zł w 2021 r. (+15 proc. wobec 2020).Zaktualizowali te prognozy o kilka czynników. Pierwszym czynnikiem są oczekiwane konsekwencje wyroku TSUE w sprawie zwrotu konsumentom prowizji za wcześniejszą spłatę kredytów, co będzie miało negatywny wpływ - słabnący wraz z upływem czasu - na przychody odsetkowe netto w wysokości ok. 240 mln zł rocznie. Drugim są wyższe wpłaty do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – ok. 80 mln zł rocznie. Trzeci powód do aktualizacji prognozy to wyższe rezerwy netto w segmencie korporacyjnym, jak i konsumenckim. Czwartym i ostatnim czynnikiem jest spodziewane stopniowe tworzenie rezerw na wypadek mniej korzystnych orzeczeń sądów w sprawie kredytów walutowych, które analitycy szacują na 106 mln zł (czyli 1 proc. portfela) w czwartym kwartale 2019 r. oraz 205 mln zł (2 proc. portfela) w kolejnych latach.Szacunki Haitong Banku dotyczące zysku netto Santandera na lata 2019-2021 są poniżej konsensusu. Zdaniem analityków wynika to częściowo z wyższych prognoz dotyczących kosztów ryzyka oraz dodatkowych rezerw z tytułu kredytów frankowych. Jednocześnie, zwracają uwagę, że tworzenie rezerw jest bardzo nieprzewidywalne, zarówno pod względem występowania w rachunku, jak i wielkości.Haitong Bank utrzymuje rekomendację sprzedaj dla mBanku, obniżając cenę docelową akcji o 1 proc. do 304,7 zł z 308,5 zł, co implikuje 18-proc. potencjał spadkowy. Analitycy obniżyli także prognozy dotyczące zysku netto spółki na lata 2019-2021 odpowiednio o 10 proc. do 1,12 mld zł w 2019 r. (-15 proc. wobec 2018), o 12 proc. do 1,17 mld zł w 2020 r. (+4 proc.) oraz o 6 proc. do 1,39 mld zł w 2021 r. (+18 proc.).Szacunki zostały obniżone w związku ze stopniowym tworzeniem przez bank rezerw na wypadek mniej korzystnych orzeczeń sądów w sprawie kredytów walutowych. Wyniki mogą być jednak zrekompensowane przez wyższe przychody z podstawowej działalności.Analitycy Haitong Banku podkreślają, że kurs akcji mBanku wzrósł w ostatnich 3 miesiącach o 13,3 proc., zachowując się znacznie lepiej od indeksu WIG-Banki, który w tym samym czasie spadł o 12,8 proc. Wzrost kursu akcji spółki wydaje się być pod wpływem planowanej sprzedaży przez Commerzbank 69,31 proc. udziałów w niej w ramach działań restrukturyzacyjnych. Haitong Bank oczekuje początkowo sporego zainteresowania transakcją, jednak analitycy wciąż widzą ryzyka w postaci sposobu ustrukturyzowania transakcji i potraktowania mniejszościowych akcjonariuszy.Struktura przejęcia będzie zależeć od rodzaju inwestora. Zdaniem analityków, jeśli inwestor będzie nowy na rynku, mniejszościowi akcjonariusze mogą nie otrzymać żadnej oferty. Niezależnie od profilu podmiotu przejmującego, finalna ocena transakcji będzie zależało od wyceny portfela kredytów frankowych. Nawet, gdy transakcja będzie miała miejsce z udziałem rynkowego gracza, KNF będzie raczej wymagała wydzielenia portfela frankowego.Na 2020 r. akcje mBanku wyceniane są ze wskaźnikiem cena do zysku na poziomie 13,5, co daje 15-proc. premię w stosunku do konkurentów, których wskaźnik wynosi 11,7. Wskaźnik cena rynkowa/wartość księgowa spółki wynosi na 2019 r. 1,0 i jest zgodny z wyceną konkurencji.Analitycy uważają, że premia w wycenie mBanku jest bezzasadna, biorąc pod uwagę niską zyskowność (koszt kapitału jest wyższy od rentowności kapitału własnego) oraz udział kredytów frankowych w portfelu. Ten ostatni czynnik jest już ignorowane przez rynek, który zakłada, że Commerzbank przejmie ryzyko portfela CHF na siebie. Podczas, gdy istnieje ryzyko, że transakcja może nie dojść do skutku, biorąc pod uwagę ostatnie doniesienia, że strategia zaprezentowana przez Commerzbank została odebrana negatywnie przez rynek, w tym głównych akcjonariuszy i regulatora.