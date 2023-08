Kredyty frankowe mocno obciążyły wyniki mBanku

mBank w drugim kwartale 2023 roku zanotował stratę netto, która wyniosła 15,5 miliona złotych. W pierwszym półroczu tego roku wypracował 127,3 miliona zysku netto. Na wyniki banku znaczący wpływ mają rezerwy na kredyty hipoteczne denominowane we frankach szwajcarskich.

mBank w drugim kwartale 2023 roku zanotował stratę netto na poziomie 15,5 miliona złotych, podczas gdy przed rokiem w analogicznym okresie wypracował 229,7 miliona zysku netto. W pierwszej połowie tego roku zysk netto wyniósł 127,3 miliona złotych, a w 2022 roku to było około 742 miliony złotych.

Wynik odsetkowy w II kwartale był na poziomie 2,2 miliarda złotych co oznacza wzrost w ujęciu rok do roku o 29 procent i 5 procent kwartał do kwartału. Marża odsetkowa wzrosła do 4,33 procent z 3,84 procent w pierwszym kwartale tego roku.

- Podtrzymujemy opinię, że potencjał do poprawy marży odsetkowej został wyczerpany, a ogólna jakość aktywów banku nie powinna ulec istotnemu pogorszeniu. Oczkujemy obniżki stóp procentowych jesienią tego roku - czytamy w omówieniu wyników kwartalnych banku.

mBank jest poważnie obciążony kredytami frankowymi, które mają bezpośredni wpływ na wyniki finansowe

Największym problemem mBanku jest bardzo duży portfel kredytów frankowych. To wpływa bezpośrednio na wyniki banku. Według szacunkowych wyliczeń hipotetyczny koszt przewalutowania pozostałych aktywnych kredytów hipotecznych, względem tego jakby od początku udzielono je w polskiej walucie, wyniósłby obecnie 4,1 miliarda złotych. Dla porównania na koniec marca ten koszt szacowano na 4,8 miliarda złotych.

Pokrycie rezerwami portfela kredytów frankowych wzrosło do 75,4 procent

Pokrycie portfela we frankach szwajcarskich rezerwami na ryzyko prawne na koniec drugiego kwartału 2023 roku wzrosło do 75,4 procent z 54,3 procent na koniec minionego roku.

Liczba indywidualnych spraw sądowych dotyczących klauzuli waloryzacyjnej w II kwartale wzrosła do 20 tysięcy, podczas gdy na koniec marca 2023 roku wynosiła 18,84 tysiąca. Łączna wartość roszczeń to 7,8 miliarda złotych. Bank podał, że udział negatywnych dla niego wyroków sądowych wynosi 96,6 procent.

Łączna liczba ugód zawartych przez mBank ze swoimi klientami w sprawie kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich wynosi 8133. Wszyscy aktywni kredytobiorcy otrzymali propozycję zawarcia ugody. Program został wprowadzony w czwartym kwartale 2022 roku.

Głównym akcjonariuszem mBanku jest Commerzbank, który ma pakiet 69,17 procent akcji. Bank notowany jest Giełdzie Papierów Wartościowych od 1992 roku.

