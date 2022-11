Kredyty we frankach podrożeją? Ważny sygnał ze Szwajcarii

Z opublikowanego sprawozdania z dorocznego spotkania rządu z zarządem Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB) wynika, że prezes banku Thomas Jordan nie wyklucza kolejnej podwyżki stóp procentowych.

To są potencjalnie złe wiadomości dla polskich posiadaczy kredytów hipotecznych denominowanych we frankach szwajcarskich. Wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie można się spodziewać w Szwajcarii kolejnej podwyżki stóp procentowych.

- Krótkoterminowe perspektywy gospodarcze Szwajcarii pociemniały. Niepewność co do rozwoju sytuacji w kolejnych kwartałach jest znacząca, podobnie jak otoczenie makroekonomiczne. W tym kontekście Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) nie wyklucza ponownego podniesienia stóp procentowych w celu zapewnienia stabilności cen w średnim okresie - powiedział podczas spotkania z Radą Federalną czyli członkami rządu szwajcarskiego, prezes SNB Thomas Jordan.

"Choć inflacja w Szwajcarii pozostaje niska w porównaniu z innymi krajami, to mimo wszystko przekracza próg cen określony w strategii SNB na 0-2 procent. Coraz więcej oznak wskazuje na to, że wzrost cen wpływa na więcej towarów i usług, na które nie ma bezpośredniego wpływu wojna na Ukrainie, ani konsekwencje pandemii" - czytamy w sprawozdaniu z tego spotkania.

SNB w 2022 roku już dwukrotnie podniósł stopy procentowe. Obecnie główna stopa procentowa wynosi 0,5 procent. Równocześnie, chcąc ograniczyć presję inflacyjną wynikającą z wysokich cen importowanych surowców, w tym zwłaszcza ropy naftowej i gazu ziemnego oraz energii elektrycznej, powstrzymano się w ostatnim czasie od interwencji na rynkach walutowych. Doprowadziło to do silnego wzmocnienia franka szwajcarskiego do dolara amerykańskiego i euro.

