Kredyty znów podrożeją. Najgorsze, że to nie wystarczy

Wielce prawdopodobne jest, że w środę 6 kwietnia referencyjna stopa procentowa przekroczy poziom 4 proc. (najwyższy od ponad dekady). Realna stopa procentowa - skorygowana o inflację - będzie jednak na poziomie -7 proc., co oznacza konieczność dalszych podwyżek stóp nominalnych.

Ekonomiści PKO BP uważają, że RPP skorzysta z uspokojenia sytuacji rynkowej i powróci do bardziej ostrożnego zacieśniania polityki pieniężnej, podnosząc stopy procentowe o 0,5 pkt. proc.

Z kolei ekonomiści mBanku sugerują większą podwyżkę, a jako argument wskazują konieczność umocnienia złotego.

Niezależnie od skali podwyżki, przy prawie 11-proc. inflacji realne stopy procentowe są na silnie ujemnych poziomach, wobec czego pieniądz wciąż mocno traci na wartości.

Analitycy mBanku oczekują w środę (6 kwietnia) podwyżki stóp o 0,75 pkt. proc.



- Ekonomiści podzieleni są między podwyżką o 0,5 i 0,75 pkt. proc. Warto zwrócić uwagę na fakt, że złoty pozostaje przed decyzją dość stabilny. Przed ostatnim posiedzeniem argumentowaliśmy, że duża podwyżka ze strony RPP tylko napędzałaby spekulację na bardzo niestabilnym rynku. RPP zdecydowała się na kompromisowe rozwiązanie pomiędzy 0,5 a 1 pkt. proc. (a więc 0,75 pkt. proc.). Obecna stabilność złotego nie implikuje wcale, że RPP osiągnęła swoje cele w zakresie kanału kursowego - piszą ekonomiści mBanku.



W ich opinii łatwiej będzie RPP umocnić kurs właśnie na stabilnym rynku i ruch o 0,75 pkt. proc. w górę mógłby być wymierzony właśnie w ten problem.



A złoty w środę kwotowany jest na stabilnych poziomach - 4,65 za euro i 4,26 za dolara.



Bartosz Sawicki z Cinkciarz.pl wskazuje na konieczność zachowania konsekwencji przez RPP.



- Przed miesiącem prezes NBP Adam Glapiński zaanonsował siebie na konferencji wieńczącej posiedzenie jako „jastrzębia na czele jastrzębi”, a władze monetarne zostały odebrane przez rynek jako jednoznacznie zdeterminowane, by zapanować nad inflacją i wesprzeć złotego, który był rekordowo słaby wobec głównych walut świata. Jeśli renoma ta ma zostać utrzymana, to podtrzymane musi zostać również tempo zacieśniania z marca, co skłania do oczekiwania ruchu o 75 punktów bazowych, do 4,25 proc. - wskazuje analityk Cinkciarz.pl



Ekonomiści PKO BP są zdania, że RPP - korzystając z uspokojenia sytuacji rynkowej - powróci do bardziej ostrożnego zacieśniania polityki pieniężnej i podniesie stopy procentowe o 0,5 pkt. proc. (stopa referencyjna wzrośnie do 4 proc.).





Dziś #RPP podniesie stopy, minimum do 4%, być może więcej

To jednak wciąż mało. Pomimo dokonanych podwyżek stopa realna (st%-inflacja) jest najniższa w historii. pic.twitter.com/0ZEhhnjm8R — Przemysław Kwiecień (@PrzemekSNR) April 6, 2022

Na najniższy w historii poziom realnej stopy procentowej (skorygowanej o inflację) zwrócił uwagę Przemysław Kwiecień z Domu Maklerskiego XTB.

