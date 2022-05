Kredyty znowu zdrożeją. RPP podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych

W czwartek (5 maja) Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję o wysokości stóp procentowych w Polsce. Większość ekonomistów spodziewa się podwyżki o 1 pkt. proc., co oznaczałoby wzrost referencyjnej stopy procentowej do poziomu najwyższego od listopada 2008 roku.

Czwartkowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej zakończy się kolejną - ósmą w bieżącym cyklu rozpoczętym w październiku 2021 roku - podwyżką stóp procentowych. Jedyne pytanie, jakie nasuwa się zarówno ekonomistom, jak i kredytobiorcom, dotyczy tego, o ile RPP te stopy podwyższy.

Konsensus rynkowy zakłada "powtórkę z kwietnia", czyli wzrost o 1 pkt. proc. Taka podwyżka wywindowałaby referencyjną stopę procentową na poziom 5,5 proc., niewidziany od 2008 roku.

- Oczekujemy, że na dzisiejszym posiedzeniu RPP drugi miesiąc z rzędu podwyższy stopy procentowe o 100 punktów bazowych. Będzie to reakcja na kolejny, silniejszy niż prognozowano, wzrost bieżącej inflacji (12,3 proc. rok do roku w kwietniu). W naszej ocenie obecna funkcja reakcji NBP oznacza, że stopy będą podnoszone dopóki bieżąca inflacja będzie rosnąć (czyli zapewne do lipca włącznie) - piszą w porannym raporcie ekonomiści PKO BP.

Jak w przypadku takiej decyzji zmienią się raty kredytów?

Raty kredytów rosną w błyskawicznym tempie

Jarosław Sadowski, analityk Expandera zaznacza, że raty kredytów hipotecznych zależą nie bezpośrednio od stóp NBP, ale od stawek WIBOR 3M i WIBOR 6M. Te uwzględniają nie tylko podwyżkę majową, ale również kolejne, które zostaną dokonane w ciągu kolejnych 3 miesięcy (dla WIBOR 3M) lub 6 miesięcy (dla WIBOR 6M).

- Dla przykładu weźmy kredyt udzielony w październiku 2021 r. na kwotę 300 000 zł na 25 lat. Jego rata początkowo wynosiła 1 440 zł. Przy obecnym poziomie stawki WIBOR 3M będzie to 2506 zł. To efekt tego, że stawka WIBOR 3M wynosi już 6,14 proc. Niestety wiele wskazuje na to, że to nie koniec i stopy dalej będą rosły. Notowania kontraktów terminowych sugerują, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy WIBOR 3M może wynieść 7,6 proc.. W takim przypadku rata wspomnianego kredytu wyniosłaby 2806 zł - pisze w komentarzu analityk.

Dodaje on, że najmocniej wzrosną raty tych kredytów, które mają długi okres i wysokie zadłużenie.

- Dla przykładu jeśli ktoś w październiku pożyczył 700 000 zł na maksymalny okres 35 lat, to jego rata wzrosła z 2593 zł do 5273 zł, a więc ponad 2-krotnie - wskazuje.

Rada Polityki Pieniężnej może oczywiście zaskoczyć i "wymknąć się" najbardziej prawdopodobnym prognozom, pewne jest jednak, że czwartkowa podwyżka nie będzie ostatnią w tym cyklu.

Poniżej projekcja kolejnych podwyżek i ich potencjalny wpływ na koszty obsługi kredytów (WIBOR 3M):

Czytaj też: RPP podniesie stopy procentowe o 100 pkt bazowych

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl