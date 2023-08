Kreml chce ratować rubla. Bank centralny podniósł stopy procentowe

Rosyjska waluta zanotowała ogromny spadek - w poniedziałek za jednego dolara trzeba było zapłacić ponad 100 rubli. Teraz, by się ratować przed klęską, rosyjski bank centralny podniósł swoją główną stopę procentową o 350 punktów bazowych, do 12 proc.

Bank Centralny Rosji na zwołanym w trybie pilnym posiedzeniu podniósł główną stopę procentową do 12 proc. z wcześniejszych 8,5 proc. Była to pierwsza interwencyjna podwyżka stóp procentowych od lutego 2022 roku, czyli od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę. Wtedy to Bank Centralny Rosji podniósł stopę procentową do poziomu 20 proc. - podaje agencja Reutera.

Podniesienie stopy procentowej było wymuszone przez Kreml

Nadzwyczajne spotkanie w sprawie stóp procentowych odbyło się po tym, jak rubel przekroczył w poniedziałek próg 100 w stosunku do 1 dolara, ciągnięty w dół przez wpływ zachodnich sankcji na bilans handlowy Rosji i rosnące wydatki wojskowe. W tym roku rubel osłabił się wobec dolara o około jedną czwartą. - Cały świat się z nas teraz śmieje, że rubel jest najsłabszą walutą - krzyczał w swoim programie czołowy propagandysta Kremla Władimir Sołowjow.

Rosyjski Bank Centralny podniósł we wtorek swoją główną stopę procentową o 350 punktów bazowych do 12 proc., co było nadzwyczajnym posunięciem mającym na celu powstrzymanie ostatnich spadków rubla po publicznym wezwaniu Kremla do zacieśnienia polityki pieniężnej.

W sprawie podnoszenia stóp procentowych ingerował doradca ekonomiczny prezydenta Władimira Putina Maxim Oreszkin, który w poniedziałek zganił bank centralny, obwiniając jego "miękką politykę pieniężną" za osłabienie rubla. Kilka godzin po słowach Orieszkina bank ogłosił nadzwyczajne posiedzenie, rzucając walucie koło ratunkowe.

Działania banku centralnego Rosji nie przyczynią się do trwałego wzrostu rosyjskiej waluty

Rosnący deficyt budżetowy Rosji i poważny niedobór siły roboczej przyczyniły się do wzrostu presji inflacyjnej w tym roku, ale gwałtowny spadek kursu rubla z około 70 do dolara na początku roku do ponad 100 w poniedziałek zmusił Bank Centralny do działania.

Bank, który za spadek kursu rubla obwinia kurczącą się nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących Rosji - w okresie styczeń-lipiec spadła ona o 85 proc. rok do roku - próbował już ograniczyć spadek rosyjskiej waluty.

W zeszłym tygodniu ministerstwo finansów wstrzymało zakupy walutowe. Analitycy, cytowani przez Reuters, powszechnie zgodzili się, że same te środki miały zbyt minimalny zakres, aby znacząco wesprzeć walutę.

