KRM ds. Cyfryzacji: przyjęto ustawę o aplikacji mObywatel

Przyjęto ustawę aplikacji mObywatel, która umożliwa potwierdzania tożsamości we wszystkich sytuacjach, w których aktualnie dopuszczalne jest użycie dowodu osobistego - poinformował w piątek Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.

"Procedowana ustawa o aplikacji mObywatel, to ważny krok dla rozwoju cyfryzacji w Polsce. Dzięki wprowadzanym zmianom cyfrowy dokument będzie tożsamy z tradycyjnym dowodem osobistym" - wskazał cytowany w informacji sekretarz stanu w Kancelarii Premiera Adam Andruszkiewicz.

Napisano, że podstawowym celem wprowadzanych przepisów jest zapewnienie możliwości potwierdzania swojej tożsamości z wykorzystaniem aplikacji mObywatel we wszystkich sytuacjach, w których aktualnie dopuszczalne jest użycie dowodu osobistego. Umożliwi ona wygodne korzystanie z dokumentów elektronicznych, które staną się tożsame m.in. z dowodem osobistym, prawem jazdy, legitymacją studencką, czy Kartą Dużej Rodziny. Ponadto aplikacja pozwoli na dokonywanie opłat administracyjnych online oraz otrzymywanie powiadomień push.

Wprowadzane przepisy mają pozwolić też stworzyć rozwiązania, które umożliwią jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym podmiotom takim jak organizacje zawodowe, zrzeszenia, związki sportowe, na prowadzenie ewidencji, uruchamiać i zarządzać swoimi dokumentami elektronicznymi, wydanymi dla obywateli. "Działania te przyczynią się do wyrównywania dysproporcji w zakresie dostępu do nowoczesnych technologii, w szczególności dla mieszkańców mniejszych gmin, powiatów, które z uwagi, na przykład na koszty nie dają swoim mieszkańcom możliwości efektywnego korzystania, m.in. z kart mieszkańca. Przygotowanie rozwiązania na poziomie systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw informatyzacji, związanego z funkcjonowaniem aplikacji mObywatel, z którego będą mogły skorzystać podmioty nieposiadające odpowiednich zasobów, a realizujące usługi np. na rzecz mieszkańców będzie dogodnym rozwiązaniem dla usługodawców" - wskazano w OSR.

Projektowana ustawa ma też umożliwić wykorzystywanie aplikacji mObywatel jako uwierzytelnienia profilu zaufanego.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl