Krosno: 82 tys. maseczek ochronnych dla szpitali w regionie

82 tys. jednorazowych maseczek ochronnych dla szpitali w regionie i pogotowia ratunkowego w Krośnie przekazało jedno z tamtejszych centrów handlowych. W akcję zaangażowały się działające w tym centrum marki odzieżowe.

Dyrektor VIVO! Krosno Izabela Malecha zaznaczyła, że placówka od początku trwania epidemii związanej z COVID-19 wspiera medyków, którzy na co dzień walczą o zdrowie i życie lokalnej społeczności.

"W trosce o bezpieczeństwo pracowników służby zdrowia, centrum handlowe przekazało do tej pory lokalnym placówkom profesjonalne maseczki ochronne oraz płyny do dezynfekcji rąk. Tym razem do pomocy placówkom służby zdrowia w całym regionie dołączyły także znane i cenione marki działające w VIVO! Krosno" - zauważyła Malecha.

Dzięki wspólnemu przedsięwzięciu 82 tys. jednorazowych maseczek ochronnych zostało przekazanych do: Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Szpitala Specjalistycznego w Sanoku, Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie oraz dla pogotowia ratunkowego w Krośnie.

"Cieszymy się, że wspólne działanie przyniosło tak pozytywny efekt" - dodała Malecha.