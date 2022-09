Krosno: Prąd dla Grupy Zakupowej droższy o blisko 450 proc.

Krośnieński Holding Komunalny (KHK) rozstrzygnął postępowanie na zakup energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej, czyli dla 419 podmiotów, które wchodzą w jej skład. Cena energii w 2023 r. wzrośnie o blisko 450 proc. w stosunku do bieżącego roku.

Jak poinformował prezes KHK Janusz Fic, pomimo drastycznego wzrostu cen, podmioty zrzeszone w Grupie Zakupowej zdecydowały się podpisać umowę. Przyznał, że podjęta decyzja była bardzo trudna.

"Sytuacja na rynku dalej jest niepewna, występują duże wahania cen, jednak dominuje wzrostowa ich tendencja. W takiej sytuacji postanowiliśmy zabezpieczyć energię dla wszystkich podmiotów z naszej Grupy Zakupowej i podpisaliśmy umowę na cały 2023 r." - dodał prezes KHK.

W porównaniu do 2022 r. cena energii dla budynków wzrosła o blisko 450 proc., z 360 zł/MWh do 1960 zł/MWh; z kolei dla oświetlenia ulicznego - o blisko 400 proc., z ok. 340 zł/MWh do ok. 1685 zł/MWh.

Fic przyznał, że w poprzednim postępowaniu Grupa Zakupowa miała bardzo korzystną cenę. "Pozwoliło to na znaczne oszczędności w bieżącym roku, kiedy ceny energii już znacząco wzrosły" - podkreślił.

Wartość przetargu z 2021 r., przy wolumenie ok. 80 tys. MWh, wyniosła ok. 28,2 mln zł (netto). Wartość obecnego przetargu, przy wolumenie ok. 54 tys. MWh, wynosi blisko 102 mln zł (netto).

Prezes KHK zaznaczył, że wzrost kosztów energii jest olbrzymi. "Ale w porozumieniu z uczestnikami Grupy Zakupowej podjęliśmy decyzję o zakontraktowaniu energii po cenach, jakie uzyskaliśmy w postępowaniu przetargowym, gdyż ryzyka dalszego ich wzrostu są bardzo duże, co potwierdzają bieżące notowania na giełdzie towarowej energii" - stwierdził Fic.

W związku z tak wysokimi cenami prezes KHK zapowiedział "wprowadzenie drastycznych oszczędności zużycia energii". "Obecnie mamy zabezpieczoną energię dla całej Grupy Zakupowej na rok 2023, ale jest to bardzo droga energia. Oprócz tego, że trzeba podjąć zdecydowane działania oszczędnościowe ograniczające zużycie energii, to jeszcze trzeba pomyśleć o działaniach zmierzających do produkcji własnej energii i zużywaniu jej w miejscu wytworzenia" - podkreślił Fic. W tym kontekście wymienił m.in. budowę instalacji fotowoltaicznych.

Grupa Zakupowa kupuje energię elektryczną dla 419 podmiotów, w tym m.in. dla: miasta Krosna wraz z jednostkami podległymi, miasta Sanoka wraz z podległymi jednostkami, dla gmin m.in. Bukowsko, Chorkówka, Cisna, Dębica, Lesko, Rymanów, Baligród, Besko, Solina, dla spółdzielni mieszkaniowych w Krośnie i Sanoku oraz powiatów m.in. bieszczadzkiego, jasielskiego i leżajskiego.

