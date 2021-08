Krosno: Rozbudowa systemu uzdatniania wody kosztować będzie niemal 6 mln zł

Prawie 6 mln zł kosztować będzie rozbudowa systemu uzdatniania wody w, należącym do Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego, Zakładzie Uzdatniania Wody „Wisłok” w Sieniawie na Podkarpaciu. Dzięki inwestycji woda w kranach odbiorców będzie miała lepszą jakość.

Jak poinformował PAP zastępca kierownika Wodociągów Krośnieńskich ds. produkcji wody Grzegorz Wygoda, w ramach inwestycji powstaną trzy dodatkowe komory filtracyjne. "Ich budowa na pewno wpłynie na poprawę stabilności pracy ujęcia wody w Sieniawie" - dodał.

Komory filtracyjne to konstrukcje żelbetowe wypełnione złożem ułożonym na specjalnym drenażu. Jak wyjaśnił Wygoda, dwuwarstwowe złoże składa się z piasku kwarcowego o odpowiednim uziarnieniu oraz z antracytu, które biorą udział w procesie oczyszczania wody zanim trafi ona do dezynfekcji i do zbiornika wody czystej, a następnie jest pompowana do kranów.

Obecnie system składa się z pięciu komór filtracyjnych, które zostały zmodernizowane w 2013 r.

Dzięki budowie trzech dodatkowych komór, przy zwiększonej produkcji wody na ujęciu w Sieniawie, możliwe będzie wydłużenie okresu filtracji wody, co w konsekwencji oznacza, że w woda, która popłynie w kranach odbiorców będzie miała jeszcze lepszą jakość, lepszy smak i właściwości.

"Zwiększona liczba komór filtracyjnych usprawni także sam proces płukania filtrów odwrotnym strumieniem wody, a prawidłowe płukanie ma zasadnicze znaczenie dla zapewnia produkcji wody o najwyższej jakości" - podkreślił Wygoda.

Obecnie inwestycja jest w fazie przygotowawczej - trwają m.in. prace projektowe. W ramach inwestycji wymienione będą również rurociągi technologiczne oraz wykonane zostanie zabezpieczenie antykorozyjne całej konstrukcji.

Wykonawcą prac jest firma Aqua Seen z Warszawy. Inwestycja realizowana jest w formule "zaprojektuj i wybuduj", a jej wartość to niemal 6 mln zł. Inwestycja ma być gotowa w połowie przyszłego roku.

Zakład Uzdatnia Wody "Wisłok" produkuje dziennie ok. 11-12 tys. metrów sześc. wody, co stanowi ponad 75 proc. wody produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociągi Krośnieńskie. Pozostałe potrzeby zaspokaja Zakład Uzdatnia Wody "Jasiołka" w Szczepańcowej, który produkuje dziennie ok. 3,5 tys. metrów sześc.

