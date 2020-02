KRRiT uszczęśliwi rynek badaniem

Ważny dla nadawców i reklamodawców projekt Telemetria Polska, którym kieruje KRRiT, z fazy testów przechodzi do pilotażu. Jego wdrożenie w obecnej formie nie jest jednak pewne - podaje w środę "Puls Biznesu".

W ramach projektu Telemetria Polska ma powstać jednolity i wspólny dla całego rynku pomiar oglądalności telewizji, słuchalności radia i konsumpcji treści w internecie. Ujednolicony pomiar ma pozwolić na lepszą ocenę popularności nadawców i wydawców w poszczególnych grupach demograficznych, a to z kolei wpłynąć na rozdysponowanie wielomiliardowych budżetów reklamowych.

KRRiT ogłosiła projekt w 2018 r., a teraz - jak informuje gazeta - z fazy koncepcyjnej przechodzi do konkretów. W tym roku KRRiT dostała z budżetu państwa 20 mln zł na realizację projektu, dwukrotnie mniej niż o to wnosiła. "Mniejsze finansowanie nie zmienia naszych planów, ale sprawia, że muszą być realizowane etapami. Za 20 mln zł będziemy w stanie zbudować prototypowy panel i z fazy testów, które zakończyliśmy, przejść do pilotażu" - powiedział "PB" przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski.

Dane o oglądalności i słuchalności mają być zbierane m.in. za pomocą smartfonów rekrutowanych panelistów. Docelowo projekt ma funkcjonować dzięki pieniądzom z rynku.

Swoje badanie chcą wdrożyć także Gemius i PBI.