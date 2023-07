InvestCapital Ltd., spółka zależna polskiej firmy Kruk, zawarła z podmiotami z grupy CaixaBank umowy nabycia wierzytelności na rynku hiszpańskim. Przedmiotem umów są portfele wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych o łącznej wartości nominalnej około 315 mln euro.

Firma Kruk poinformowała, że 21 lipca 2023 zawarte zostały umowy pomiędzy InvestCapital Ltd. z siedzibą na Malcie, spółką zależną Kruka, a podmiotami z grupy CaixaBank z siedzibą w Hiszpanii.

Przedmiotem tych umów jest nabycie przez InvestCapital Ltd. portfeli niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych o łącznej wartości nominalnej około 315 mln euro (1,4 mld zł według kursu średniego NBP z 21 lipca 2023 roku).

- Znaczenie rynku hiszpańskiego dla Kruka rośnie. Potwierdza to wygrana w kolejnym przetargu – tym razem na nabycie wierzytelności o blisko 1,4 mld zł wartości nominalnej. Transakcja ta została dzisiaj sfinalizowana zawarciem umów z grupą CaixaBank. To pierwsza tak duża transakcja od trzeciego największego banku w Hiszpanii, która rozszerzy nam możliwości inwestycyjne w przyszłości - komentuje prezes Kruka Piotr Krupa.

- Pierwszy portfel w Hiszpanii kupiliśmy w 2016 roku, a jego wartość nominalna wyniosła wtedy 13 mln zł. Przeszliśmy długą drogę by być rentownym na tym rynku. Mamy doświadczony i zmotywowany zespół 350 pracowników w Hiszpanii, który coraz efektywniej zarządza rosnącym portfelem wierzytelności. Mamy ambicję aby być wiodącym graczem w Hiszpanii na rynku zakupów portfeli detalicznych niezabezpieczonych - dodaje.

Grupa Kruk w I kwartale 2023 osiągnęła przychody ze sprzedaży w łącznej wysokości 615 mln zł, tj. o 13 proc. (+70 mln zł) wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk netto grupy po I kwartale 2023 roku wyniósł 235 mln zł wobec 244 mln zł w I kwartale 2023, co rok do roku oznaczało spadek o 4 proc.

Prezes Kruka podkreśla, że w postępowaniu z wierzycielami ważna jest elastyczność

- Dla spółki Kruk najważniejszymi rynkami w pozyskiwaniu pakietów długów sprzedawanych przez instytucje finansowe w 2023 roku będą nadal Włochy, Hiszpania i Polska - mówił w niedawnej rozmowie z WNP.PL Piotr Krupa.

- W postępowaniu z wierzycielami ważne jest wypracowanie wspólnych zasad i elastyczność w rozłożeniu spłat. Klient powinien mieć poczucie bezpieczeństwa, a z drugiej strony także świadomość obowiązków z tytułu podpisanej wcześniej umowy - podkreślał.

Kruk w ramach swojej działalności biznesowej kupuje od banków wierzytelności przeterminowane i później na pomocy porozumienia i ustaleń z osobami i podmiotami zadłużonymi, daje im większą elastyczność i więcej czasu niż bank w spłacie.

- Uważamy, że banki mają oczywiście w swoich bilansach sporo trudno spłacalnych zobowiązań, ale nie jest to szczególnie duża ilość, jakaś ogromna fala, która się przetoczy przez cały sektor. My jesteśmy raczej stałym odbiorcą. Wiadomo, że bank prowadząc normalną działalność, udziela wielu kredytów i jakaś część klientów indywidualnych i firm nie spłaca ich na bieżąco i my po prostu przejmujmy te wierzytelności i w długim terminie rozkładamy jest na raty - mówił nam niedawno prezes Kruka.

