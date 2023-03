Kruk ma za sobą świetny rok. Rekordowy zysk i przychody

Notowana na warszawskiej giełdzie spółka Kruk, zajmująca się odzyskiwaniem niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych ma za sobą rekordowy rok, w którym zysk wzrósł o 16 proc., a przychody o 23 proc. w ujęciu rocznym.

Zysk netto windykatora działające na międzynarodowym rynku w 2022 roku wyniósł 805 mln zł wobec 695 mln zł przed rokiem, co oznacza wzrost o 16 proc. w ujęciu rok do roku. W 2022 grupa Kruk odnotowała 1,09 mld zł zysku EBITDA (przed opodatkowaniem, amortyzacją i odsetkami), co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 20 procent.

Spółka zaraportowała 21-proc. wzrost przychodów w segmencie portfeli nabytych oraz aż 61-proc. wzrost w segmencie pozostałej działalności. Taka dynamika pozwoliła osiągnąć przychody o 23 proc. wyższe niż w roku 2021 w wysokości 2,15 mld zł.

Kruk nabył w 2022 roku portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej blisko 13,7 mld zł, największej w całej historii istnienia spółki. Pod względem geograficznym, 80 proc. dokonanych nakładów dotyczyło pakietów z rynków zagranicznych, Hiszpanii i Włoch.

Spłaty z portfeli wzrosły w ubiegłym roku o 19 proc. w porównaniu do roku 2021 i wyniosły w sumie 2,63 mld zł. Tylko w czwartym kwartale 2022 spłaty wyniosły 700 mln zł, co jest najlepszym kwartalnym wynik w historii spółki.

Kruk podał, że 23 proc. wpłat pochodzi z rynku rumuńskiego, 17 proc. z rynku włoskiego, 9 proc. z rynku hiszpańskiego, natomiast 4 proc. pochodzi z pozostałych rynków zagranicznych. Spłaty na rynku polskim stanowią 47 proc. wszystkich spłat.

Kapitalizacja giełdowa Kruka wynosi obecnie 6,3 mld zł, a spółka wchodzi w skład indeksu WIG20. Największy udział w akcjonariacie posiada OFE Nationale Nederlanden (14,3 proc.), na drugim miejscu jest założyciel i prezes Kruka Piotr Krupa, posiadający 9 proc. akcji spółki.

