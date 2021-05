Kruk z rekordowymi zyskami z windykacji długów. Szykuje się rekordowa dywidenda

Kruk uzyskał najlepszy wynik kwartalny w historii spółki mimo pandemii. To efekt m.in. działań operacyjnych wpływających na poprawę efektywności procesu polubownego i sądowego, jak i rozwój online – ocenia zarząd. Firma na 10-lecie funkcjonowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie planuje wypłatę najwyższej w swojej historii dywidendy.

Rekordowa dywidenda

W pierwszym kwartale 2021 roku podmioty z grupy Kruk udzieliły 52 tys. pożyczek gotówkowych, w porównaniu do 48 tys. pożyczek gotówkowych udzielonych w pierwszym kwartale 2020 roku.- Gdybym miał podsumować tylko wyniki pierwszego kwartału to podkreśliłbym: nakłady powyżej naszych oczekiwań, rekordowe spłaty, zysk operacyjny na wszystkich liniach biznesowych, rekordowa EBITDA gotówkowa i wreszcie rekordowy zysk kwartalny. Należy podkreślić, że wypracowane wyniki są oparte na mocnych, gotówkowych fundamentach – mówi Piotr Krupa, prezes Kruka. - Jest to efekt ciężkiej pracy i wielu podejmowanych przez nas działań operacyjnych wpływających na poprawę efektywności procesu polubownego i sądowego, jak i rozwój online, doskonalenie modeli analitycznych i scoringowych czy wreszcie ciągła praca nad doskonaleniem procesów, w tym pracy naszych doradców. Jednocześnie jesteśmy wciąż w pandemii, nie znamy jej długofalowych efektów, więc wciąż z ostrożnością patrzymy w przyszłość – zaznacza.Jak podkreśla, spółka uwzględnia bardzo dobry wynik pierwszego kwartału 2021 roku, jak i bardzo dobrą sytuację finansową, dlatego tegoroczna dywidenda może wynieść aż 11 zł za akcję, czyli ponad 200 mln zł.- Wypłata największej w naszej historii dywidendy nie przeszkodzi nam w dalszym rozwoju i kolejnych inwestycjach. Jednocześnie uświetni nasze 10 lat na GPW, które obchodzimy w maju. Pamiętamy również o inwestorach w obligacje, do których wracamy z większą ofertą. Środki pozyskane z emisji przeznaczymy przede wszystkim na inwestycje w portfele wierzytelności. Po pierwszym kwartale 2021 roku i po tym jak solidnie przepracowaliśmy operacyjnie ubiegły rok, nasz apetyt na nowe portfele istotnie wzrósł. Jesteśmy dziś jedną z najmniej zadłużonych firm w naszej branży. Dług netto do EBITDA gotówkowej wynosi 1,5 gdzie średnia to 2,9. Mamy miejsce na bilansie i dobry dostęp do finasowania, operacyjnie jesteśmy gotowi i aktywnie uczestniczymy w przetargach na sprzedaż wierzytelności na każdym z rynków – określa strategię Piotr Krupa.Grupa Kruk jest liderem na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej. Grupę tworzy szereg spółek, które wspierają działania windykacyjne, m. in: Kancelaria Prawna RAVEN, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej, NOVUM Finance, KRUK TFI.