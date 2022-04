Kruk zarobił prawie ćwierć miliarda w pierwszym kwartale

Firma windykacyjna Kruk zanotowała w pierwszym kwartale zysk wysokości 244 mln zł, niemal dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – wynika z szacunkowych danych finansowych opublikowanych przez spółkę we wtorek.

Kruk szacuje, że jego skonsolidowany zysk netto w pierwszym kwartale 2022 r. wyniósł 244 mln zł, co oznacza wzrost o 92 proc. rok do roku - podała spółka w komunikacie. W pierwszym kwartale 2021 roku skonsolidowany zysk spółki wyniósł 127,7 mln zł.

zobacz też: Rekordowe zyski Kruka. Firma chce zarabiać regularnie powyżej 1 mld zł

- Gdy komentowałem niedawno wyniki za 2021 rok powiedziałem, że Kruk wszedł na zupełnie nowe tory swojego biznesu. Rekordowe wyniki ubiegłego roku oraz bycie w top międzynarodowych graczy w Europie motywuje nas do osiągania kolejnych rekordów - komentuje Piotr Krupa, prezes spółki cytowany w komunikacie.

zobacz też: Kruk zwiększył nakłady na wykup portfeli długów o ponad 20 razy

- Jeśliby szacunek wyniku za 1 kwartał potwierdzi się, to będzie to zysk najwyższy w historii wyników pierwszych kwartałów. Szacowane 244 mln zł za pierwszy kwartał stanowi 35 proc. rekordowych wyników zeszłego roku. Biorąc pod uwagę wysoki poziom spłat, wielkość inwestycji i szacunek zysku netto pierwszego kwartału, to rok zapowiada się intensywnie i pracowicie – dodał.

Cały ubiegły rok Kruk zakończył zyskiem 694,8 mln zł wobec 81,4 mln zł w 2020 roku.

Grupa Kruk jest jednym z liderów na rynku wierzytelności. Zarządza wierzytelnościami zakupionymi na własny rachunek, a także na zlecenie podmiotów zewnętrznych. Grupa zarządza wierzytelnościami banków (główna grupa klientów), pośredników kredytowych, firm ubezpieczeniowych, firm leasingowych, telefonii stacjonarnych i komórkowych, telewizji kablowych, platform cyfrowych oraz firm z sektora dóbr szybko zbywalnych. Poza Polską, firma działa na rynku rumuńskim, czeskim, słowackim, niemieckim, hiszpańskim i włoskim.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl