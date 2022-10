Krynica Forum: Minister Adamczyk: Polska jest dziś największym placem budowy

Polska jest dziś największym placem budowy – mówił w środę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk na konferencji "Krynica Forum '22 – Wzrost i Odbudowa" w Krynicy-Zdroju. Dodał, że sprawna realizacja inwestycji infrastrukturalnych to element polityki zrównoważonego rozwoju.

Szef MI w środę w Krynicy-Zdroju uczestniczył w dyskusji o znaczeniu inwestycji infrastrukturalnych dla rozwoju Polski.

"Inwestycje infrastrukturalne są mocnym silnikiem napędzającym gospodarkę. (...) to nie tylko to, co widzimy na placach budowy dróg, to również setki tysięcy miejsc pracy" - podkreślił Adamczyk.

"Nie jest tak, że zostawimy po sobie fragmenty wybudowanych dróg i przebudowanych linii kolejowych, tworzymy wspólny system transportowy, drogowy, kolejowy, a dzięki CPK również samolotowy. Dbamy też o to, żeby nasze porty morskie były wysoko konkurencyjne na Bałtyku" - zaznaczył szef resortu infrastruktury. "Polska jest jednym z największych placów budowy, ja śmiem twierdzić, że największym" - podkreślił.

Adamczyk dodał, że sprawna realizacja inwestycji infrastrukturalnych to element polityki zrównoważonego rozwoju. Wskazał, że umożliwiają one wdrażanie m.in. nowoczesnych pociągów czy samochodów spełniających wysokie normy ochrony środowiska.

Minister infrastruktury zwrócił uwagę, że zdaniem Komisarz UE ds. transportu Adiny Valean Polska jest znakomitym przykładem, jak realizować inwestycje oraz strategię budowy wspólnej sieci komunikacyjnej.

"W zakresie realizacji zobowiązań wynikających z ustalonej sieci TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa) dziś możemy się pochwalić, że 85 proc. jest już zrealizowanych, te 15 proc. realizujemy. Mam nadzieję, że do 2030 roku będziemy dalej, niż zakładał plan" - powiedział Adamczyk.

Jak podkreślił, to wszystko służy rozwojowi naszego kraju, choć nie tylko. "W 2015 roku mówiliśmy o Via Carpatii, że Polsce, państwom Trójmorza i Europie niezbędne są korytarze komunikacyjne, a szczególnie ten, który pozwoli przemieścić się bezpiecznie i w przewidywalnym czasie z krajów bałtyckich na południe Europy, do Tesalonik w Grecji i dalej do Stambułu" - powiedział

Szef resortu infrastruktury wskazał, że chcemy, by te inwestycje "dobrze komunikowały ze środowiskiem naturalnym".

Na kwestie ochrony środowiska naturalnego w kontekście inwestycji infrastrukturalnych zwrócił w Krynicy uwagę również sekretarz generalny Międzynarodowego Forum Transportu (ITF) Young Tae Kim.

"Długofalowe wyzwania dla rozwoju infrastruktury to ochrona środowiska i wykorzystanie nowych technologii" - wskazał. W jego ocenie infrastruktura przyszłości musi być przyjazna środowisku, inteligentna oraz elastyczna - podkreślił.

Jak podał p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski budowa trasy Via Carpatia jest bardzo zaawansowana. "234 km już są zrealizowane, 327 km jest w budowie, na kolejne 19 km wyłaniamy wykonawców, pozostałe ponad 110 km jest w przygotowaniu. Realizacja całej trasy nastąpi do roku 2027" - wskazał Żuchowski.

Konferencja "Krynica Forum '22 - Wzrost i Odbudowa" odbywa się w Krynicy-Zdroju w dniach 19-21 października br. Agenda wydarzenia porusza w szczególności tematy transformacji na arenie międzynarodowej oraz nowych wyzwań związanych m.in. z wojną w Ukrainie i pandemią COVID-19.

Organizatorem konferencji jest Instytut Kościuszki, wyłącznym partnerem programowym Nowa Konfederacja, a partnerem tytularnym - Województwo Małopolskie. Wydarzenie otrzymało patronat honorowy prezydenta RP Andrzeja Dudy.

