Kryptowaluty czy złoto? Karuzela się kręci, ale zyska jeden

Karuzela na bitcoinie trwa, niezależnie od sentymentu rynkowego. Bilans ostatnich 10 dni to strata rzędu 30 proc., ale stopa zwrotu z ostatnich trzech dni świeci już na zielono. Mimo odreagowania, rynek kryptowalut ma przed sobą sporo wyzwań.

Bessa na rynkach akcji, wysoka inflacja i zacieśnianie polityki pieniężnej negatywnie wpływają na kryptowaluty.

Obecne odreagowanie to efekt silnej wyprzedaży z ostatnich dni aniżeli zmiana postrzegania kondycji rynku.

W najbliższym czasie można się spodziewać, że stosunkowo niskie wyceny kryptowalut nie będą stanowić zachęty do wejścia na ten rynek, uważa Aleksander Pawlak, prezes firmy Tavex.

Bitcoin we wtorek (20 czerwca) zyskuje prawie 5 proc., co winduje jego wartość powyżej pułapu 21 tys. dolarów. W ujęciu od początku roku najpopularniejsza kryptowaluta potaniała o ponad 50 proc.

Bessa na rynkach akcyjnych, bardzo mocna zwłaszcza na silnie przewartościowanym sektorze technologicznym na Wall Street ciąży kryptowalutom. Bitcoin zszedł do najniższych poziomów od niespełna dwóch lat i pomimo bieżącego odreagowania wciąż wyceniany jest najniżej od grudnia 2020 roku.

Kwestią wpływającą negatywnie na całą klasę cyfrowych aktywów jest postępujące

zacieśnianie monetarne – banki centralne ograniczają wzrost podaży pieniądza, podnosząc stopy procentowe, co znacząco zniechęca do inwestowania w ryzykowne aktywa jak chociażby kryptowaluty.

Krypto przyciąga głównie młodych (i niedoświadczonych)

Z badania firmy Tavex zrealizowanego pod koniec 2021 roku wynika, że wśród inwestujących (36 proc.), aż 15 proc. respondentów ulokowało swoje środki finansowe właśnie w kryptowalutach, z czego przeważającą część stanowili najmłodsi ankietowani w wieku 18-24 (37 proc.) oraz 25-34 (24 proc.).

- W mojej ocenie obserwowane zmiany są kolejnym krokiem w odwrocie inwestorów od aktywów nieposiadających fundamentalnej wartości oraz kupowanych w celach czysto spekulacyjnych. Mnogość kryptowalut, różnego rodzaju upadki giełd czy tokenów zdecydowanie zniechęcają do lokowania swoich środków w tym aktywie. Tutaj warto również podkreślić, że mimo wielu obietnic wciąż nie jest ono realnym rozwiązaniem żadnego zagadnienia. Przykładowo płatności w kryptowalutach są w dalszym ciągu absolutnie marginalnym tematem w zakresie legalnego obrotu gospodarczego – wskazuje Aleksander Pawlak, prezes zarządu Tavex.

Szybko rosło, gwałtownie spada

Zwraca on uwagę na istotną zależność - kryptowaluty są najbardziej jaskrawym elementem współczesnego układu finansowego. W czasach wzrostów pompowanych darmowym kapitałem rosły najszybciej – teraz najszybciej spadają.

Upadł również mit bitcoina, jako aktywa odpornego na inflację i zawirowania monetarne.

- Reakcja Bitocoina na ostatnie wydarzenia na rynkach finansowych zaskoczyła wielu posiadaczy. Silna

korelacja z akcyjnymi aktywami może dziwić, ponieważ wielu inwestorów właśnie w bitcoinie

upatrywało antyinflacyjnego zabezpieczenia swoich oszczędności, jako cyfrowym złocie - wskazuje Pawlak.

Nieoczywisty beneficjent krachu

W najbliższym czasie można się spodziewać, że stosunkowo niskie wyceny kryptowalut nie będą stanowić zachęty do wejścia na ten rynek.

- Zniechęcać może fakt, że spadki notowań wywołane są wieloma czynnikami i mają charakter fundamentalny. Co więcej, "łapanie spadającego noża" zwykle nie jest najlepszą strategią inwestycyjną. Nie widzę również potencjału poprawy sytuacji w przypadku uregulowania kwestii dotyczących AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy - przyp. red.). Dla wielu inwestorów dużą wartością giełdy kryptowalut jest właśnie brak regulacji. Może więc dojść do sytuacji, w której pogorszenie sentymentu wobec kryptowalut – które w naturalny sposób konkurowały ze złotem o oszczędności inwestorów – będzie sprzyjać zainteresowaniu złotem i przez to wspierać wzrosty szlachetnego kruszcu - wskazuje Pawlak.

Złoto - przynajmniej w teorii - powinno w obecnych warunkach rynkowych zyskiwać na wartości. Jednak odwrotnie skorelowany z kruszcem mocny amerykański dolar stopuje te zapędy - od początku roku złoto jest na 5-proc. plusie, jednak przy takiej skali globalnej inflacji, stopa zwrotu powinna być wyższa.

