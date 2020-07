Kryptowaluty w świecie absurdów. Przepisy nie nadążają

Zarówno na świecie, jak i w Unii Europejskiej nie istnieją jednolite regulacje dotyczące opodatkowania kryptowalut. W większości państw zysk z kryptowalut jest opodatkowany. Jak wygląda to w Polsce?

Jak rozpoznać przychód?

Nowe przepisy są z kolei bardzo nieprecyzyjne w odniesieniu do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z kopaniem kryptowalut (np. kosztów zakupu koparki, energii elektrycznej itp.). Organy skarbowe twierdzą, że takie wydatki nie mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodów.- Za wadę należy także uznać brak możliwości łączenia dochodów i strat z kryptowalut z innymi dochodami lub stratami. W szczególności nie można łączyć dochodów/strat z kryptowalut z transakcjami giełdowymi – dodaje Szyman Murawski.Zarówno na świecie, jak i w obrębie Unii Europejskiej nie istnieją jednolite regulacje dotyczące opodatkowania kryptowalut. W większości państw zysk z kryptowalut jest opodatkowany. Jednak na przykład w Niemczech podatku nie zapłaci ten, kto inwestuje w kryptowaluty długoterminowo, to znaczy powyżej jednego roku. Natomiast w Portugalii zysk od kryptowalut nie jest w ogóle opodatkowany.Szymon Murawski zwraca uwagę, że z punktu widzenia podatku dochodowego (zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych), przychód z kryptowalut należy rozumieć jako odpłatne zbycie waluty wirtualnej poprzez wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną.– W praktyce oznacza to, że należy rozpoznać przychód podatkowy, przykładowo, gdy dokonujemy wymiany kryptowaluty na walutę tradycyjną lub w przypadku zapłaty za towar lub usługę. Obecnie nie rozpoznajemy przychodu w przypadku wymiany waluty wirtualnej na inną walutę wirtualną (w tym także na stable coiny) – wyjaśnia Szymon Murawski.Ponadto należy pamiętać, że mamy prawo do kosztów uzyskania przychodów. Możemy do nich zaliczyć udokumentowane wydatki poniesione bezpośrednio w celu nabycia waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem takiej waluty.- Ważne jest zatem, aby zbierać wszelką dokumentację związaną z nabyciem kryptowalut, w tym na przykład wyciągi i potwierdzenia z giełd i kantorów internetowych – podkreśla Szymon Murawski.Pamiętajmy, że wszystkie transakcje z udziałem kryptowalut należy zliczyć i uwzględnić w zeznaniu podatkowym za dany rok (dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i spółek). W przypadku osób fizycznych obowiązek zapłaty podatku z tytułu kryptowalut powstaje po zakończeniu danego roku podatkowego w terminie złożenia zeznania rocznego, tj. do 30 kwietnia kolejnego roku.Dochód z obrotu kryptowalutami jest objęty liniową 19-procentową stawką podatkową. Dochodem podatnika jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami uzyskania przychodu. Podatnik musi jednak pamiętać, że dochodu, a także straty z tytułu kryptowalut nie wolno sumować z innymi dochodami (stratami), w tym także dochodami ze sprzedaży udziałów i akcji.