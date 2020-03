Krytyczny głos o tarczy antykryzysowej. „Zaproponowane środki są drastycznie za małe”

Na pewno zabraknie środków na pomoc. Rząd mówi o 212 mld zł, ale niewielka część tej puli trafi na ratowanie miejsc pracy i utrzymanie płynności finansowej firm - ocenia Konfederacja Lewiatan.

Brakuje miliardów złotych

. Wydłużenie ważności orzeczeń lekarskich i odstąpienie od badań wstępnych medycyny pracy. Zatrudnienie cudzoziemców.- Częściowo uwzględniono w projekcie tzw. tarczy. Wydłużono ważność dokumentów pobytowych cudzoziemców. Nie wiadomo jednak co z legalizacją pracy w przypadku oświadczeń i zezwoleń na pracę - podał Lewiatan.- Na pewno zabraknie środków na pomoc. Rząd mówi o 212 miliardach złotych, ale niewielka część tej puli trafi na ratowanie miejsc pracy i utrzymanie płynności finansowej firm - podkreślił Lewiatan.Zdaniem organizacji przykładem jest proponowane przez rząd 800 mln zł na dofinansowanie wynagrodzeń oraz niejasna możliwość pożyczek z Funduszu Pracy.- Kwota ta wystarczy na wsparcie ok. 150 tys. pracowników. Zagrożone będą natomiast miliony miejsc pracy i potrzeba minimum 6 mld zł, aby zapewnić im wsparcie przez trzy miesiące. Trzeba też pamiętać, że potrzeby te z każdym dniem rosną - zaznaczono.Przypomniano również, że wszyscy pracodawcy, których dotykają skutki pandemii, muszą jeszcze w tym tygodniu otrzymać zwolnienie na trzy miesiące z danin publicznych płaconych do ZUS i Urzędu Skarbowego.- Zwolnienie, a nie odroczenie. Firmy zmuszone do wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy muszą mieć zagwarantowane dopłaty do wynagrodzeń do wysokości połowy przeciętnego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne. Pomoc musi przychodzi natychmiast, bez zbędnej biurokracji, bazując na oświadczeniach o sytuacji w firmach - podsumowano.