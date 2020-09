Kryzys polityczny oznacza kadrową miotłę w państwowych spółkach

Efektem każdego przesilenia politycznego na szczytach władzy są zawsze roszady personalne w rządzie – obecnie i tak zresztą brane pod uwagę ze względu na trwające (chociaż zerwane w ostatni czwartek) negocjacje w sprawie rekonstrukcji rządu. W przypadku Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, gra toczy się o znacznie wyższą stawkę niż kilka ministerialnych posad.

Roszady już po wyborach

Mówimy o kilku – kilkunastu posadach we władzach dużych spółek Skarbu Państwa, ale posad w tych spółkach na niższych szczeblach dyrektorskich są tysiące i Solidarna Polska – podobnie jak i inne partie - wykroiła sobie z nich kawałek tortu.Posady w spółkach Skarbu Państwa były jednym z gorętszych tematów toczących się wcześniej od kilku tygodni negocjacji w sprawie rekonstrukcji rządu. Solidarna Polska chciała umocnienia swoich wpływów, tym bardziej, że pozbawianie stanowisk w państwowych spółkach nominantów tej partii rozpoczęło się znacznie wcześniej – niemal tuż po wyborach parlamentarnych, w których – paradoksalnie – Solidarna Polska znacznie umocniła swoją pozycję polityczną, wprowadzając do parlamentu aż 18 posłów, znacznie więcej niż w poprzedniej kadencji.Ta mocniejsza pozycja polityczna przełożyła się jednak na zmniejszenie wpływów w biznesie, za sprawą powołania Ministerstwa Aktywów Państwowych, co spowodowało, że głównym, praktycznie jedynym kadrowym w spółkach Skarbu Państwa został szef tego resortu Jacek Sasin. Oczywiście obsada posad we władzach spółek pozostała efektem wewnątrzkoalicyjnych i wewnątrzpartyjnych negocjacji między różnymi frakcjami Zjednoczonej Prawicy, ale ostatecznie decydował o tym (zapewne po uzyskaniu akceptacji politycznego kierownictwa) właśnie MAP.To na fali tych zmian organizacyjnych pod koniec ubiegłego roku do dymisji podał się prezes Pekao Michał Krupiński. Wkrótce potem stanowisko stracił również kojarzony ze środowiskiem Zbigniewa Ziobry prezes PZU Paweł Surówka. Solidarna Polska straciła stanowiska w dwóch najważniejszych spółkach.Wcześniej, bo jeszcze jesienią 2019 roku stanowisko stracił wiceprezes Taurona Kamil Kamiński, który na wcześniejszym etapie kariery był szefem biura poselskiego Zbigniewa Ziobro. Na początku stycznia z zarządem PGNiG pożegnał się Łukasz Kroplewski, związany również z SP.Jeżeliby zatem Solidarna Polska znalazłaby się poza koalicją, przez spółki Skarbu Państwa przetoczyłaby się zapewne kolejna spora fala zmian kadrowych. Przy czym wysokie niekiedy kompetencje i bogate doświadczenia zwalnianych nie miałyby nic do rzeczy. Chodziłoby jedynie o odcięcie niepokornej partii od konfitur, od zaplecza finansowego, co z kolei osłabiłoby pozycje jej lidera – cóż miałby do zaoferowania swoim zwolennikom? A przypomnijmy, że w grę wchodzą również posady w samorządach.Przed ostatecznymi negocjacjami Zbigniew Ziobro musi zatem brać pod uwagę i ten aspekt i będzie to zapewne ważny argument przy podejmowaniu decyzji o wycofaniu się z konfliktu, bądź jego dalszej eskalacji. Może się zatem okazać, że to posady właśnie zdecydują o przyszłości koalicji. Tak, by ona mogła w następnych latach decydować o posadach, tak jak dotychczas. Na stabilizację zatrudnienia we władzach spółek Skarbu Państwa nie ma co liczyć.