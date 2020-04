Kryzys przynosi także pozytywne zmiany. Wcześniej polskie firmy o tym nie myślały

W ostatnich dniach w portalu WNP.PL przeprowadziliśmy ankietę wśród przedsiębiorców, dotyczącą ekonomicznych skutków pandemii koronawirusa. Jej rezultaty odnoszące się do postulowanych przez środowisko działań na rzecz odbudowy gospodarki i możliwych pozytywnych efektów wywołanych obecną sytuacją komentują Cezary Kaźmierczak, Witold Orłowski i Roman Szwed.

Biurokracja to największa zadra, która przeszkadza polskim firmom od lat. Okazuje się, że nawet w czasie kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią koronawirusa sprawa ta nie schodzi na drugi plan.



- Od 10 lat prowadzimy badania na temat tego, co najbardziej przeszkadza polskim przedsiębiorcom. Biurokracja występuje w nich zawsze na pierwszej lub drugiej pozycji. Oczywiście, teraz jesteśmy w środku kryzysu, zabudowania się palą, a strażacy je gaszą. Natomiast gdy przyjdzie czas odbudowy gospodarki, to ograniczenie biurokracji będzie jednym z jej filarów - komentuje Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.



- Przedsiębiorcy wylali tradycyjne żale, ale, moim zdaniem, to nie są działania dziś najistotniejsze. Ważne jest, żeby nie było biurokracji przy udzielaniu pomocy - dodaje prof. Witold Orłowski z Akademii Finansów i Biznesu Vistula i Politechniki Warszawskiej.



- Oczywiście od ułatwiania procedur ważniejsza jest gotówka, ale ona nigdy nie trafi do firm, jeśli będzie problem z biurokracją - ocenia Roman Szwed, prezes informatycznej grupy Atende.



- W Polsce lockdown, wbrew temu, co widać w telewizji czy w internecie, jest stosunkowo łagodny. Mamy zamrożone niecałe 30 proc. gospodarki. Produkcja, budownictwo, transport, to wszystko funkcjonuje. Pieniądz nie krąży tak jak wcześniej, ale krąży. Nie ma całkowitego zerwania łańcuchów produkcji, jak we Włoszech czy Hiszpanii. Jest łagodniej niż we Francji czy w Niemczech - zwraca uwagę Cezary Kaźmierczak.



Na kolejnych miejscach wśród pożądanych działań na rzecz odbudowy gospodarki nasi czytelnicy umieścili już kwestie finansowe: obniżki i zwolnienia z podatków, możliwość skorzystania z środków unijnych czy państwowych dotacji dla firm.

Firmy sięgają po nowe narzędzia





Potwierdza to Roman Szwed.



- Atende to grupa firm. Jedna z nich, TrustIT, świadczy zdalną usługę opieki nad systemem informatycznym dla mniejszych i większych przedsiębiorstw. Uwzględnia ona możliwość transmisji między pracownikami. Wcześniej to rozwiązanie było mniej cenione. Teraz widzimy, że jest dobrze odbierane, dostaliśmy dużo wyrazów uznania - mówi prezes firmy. - U niektórych naszych klientów przed epidemią pracę zdalną wykonywało 5-8 osób, a teraz robi to setka. Udało nam się uruchomić im to rozwiązanie, ponieważ mieli już elementy systemu.



- Pewne działania, które firmy powinny były podejmować, a nie podejmowały w normalnych czasach ze względu na konserwatyzm, niechęć do zmian, są teraz wymuszane. Zwracam przy tym uwagę, że te wszystkie technologie od lat były dostępne. Teraz firmy nauczą się, jak z nich korzystać, i nastąpi postęp w ich funkcjonowaniu - komentuje prof. Orłowski.



- Przetasowanie następuje po każdym kryzysie. Czy ono nastąpi w Polsce, zależy w dużej mierze od nas - mówi Cezary Kaźmierczak. - W Związku Przedsiębiorców i Pracodawców pracujemy nad dwoma dużymi dokumentami w tej sprawie, które niebawem ogłosimy.



Jego zdaniem można osiągnąć duży postęp w cyfryzacji Polski, co da nam przewagę konkurencyjną. Trzeba jednak działać szybko i zdecydowanie. Należy zadbać o infrastrukturę, powszechny, bezpieczny i szybki dostępu do internetu. Należy też przeszkolić, zmusić, administrację publiczną, służbę zdrowia, policję i sądownictwo, żeby zaczęły korzystać z narzędzi cyfrowych.



- O biznes się nie boję. Jak pisał Adam Smith, to nie dobrej woli piekarza zawdzięczamy to, że mamy codziennie świeże bułki - cytuje klasyka wolnego rynku Cezary Kaźmierczak.

Liczy się czas

- Można dobrze określić branże, które najbardziej ucierpiały, komu przychody bardzo spadły, a kto nie ma ich już wcale. Tym trzeba pomagać. Jeśli do firm spłyną pieniądze z zapowiadanej 100-mld. pomocy państwa, to na pewno pomogą, pod warunkiem, że stanie się to szybko. Teraz idzie to za wolno. Pieniądze powinny być dostępne natychmiast, a rozliczenie, w tym umorzenie części, powinno nastąpić później np. po 6 miesiącach - mówi Roman Szwed.





- Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jeśli chodzi rządowe programy wsparcia gospodarki. Oczywiście są to działania, na które przedsiębiorcy czekali. Bardzo dobrze, że są podejmowane, i właśnie w tych dziedzinach, w których jest to najbardziej potrzebne. Nie mam co do tego żadnej wątpliwości - mówi prof. Orłowski, zaznaczając jednak, że ma trzy zastrzeżenia.

Zdaniem prof. Orłowskiego, najważniejsze jest dziś utrzymanie płynności firm i zysków w bilansie, dlatego bardzo istotne jest czasowe ograniczenie płatności niektórych danin publicznych, ale w przyszłości należy się zastanowić nad obciążeniami gospodarki. Z całą pewnością powinny być niższe. Z drugiej strony, przedsiębiorcy chcieliby... w ogóle nie płacić podatków. Wiadomo jednak, że podatki i składki są niezbędne dla utrzymania funkcjonowania państwa, sfery budżetowej czy systemu zabezpieczenia społecznego.Ciekawe, że według raportu BCMM przedsiębiorcy bardziej liczą na środki unijne niż na dotacje państwa.- O pieniądzach unijnych wiadomo, że są zarezerwowane, że nie mogą zostać przekazane na wypłatę dodatkowych emerytur, inny kaprys rządu, kupowanie głosów wyborczych. Przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że środki unijne sprawdziły się jako źródło finansowania inwestycji. Wiedzą, że gdyby wsparły ich działalność obecnie, to będzie to bardzo realnie odczuwalna pomoc - komentuje prof. Orłowski. - Jeśli chodzi o polskie środki publiczne prowadzący działalność gospodarczą mogą się obawiać, że dziś są im zapisane, ale za moment rząd da je komu innemu, np. kopalniom.- Pieniądze nie biorą się z nieba, ale z naszych podatków – podkreśla Roman Szwed. – Nie można nimi szastać. Ale jak linie lotnicze, turystyka czy organizatorzy imprez mogą przetrwać bez pomocy państwa? Słyszę głosy: rozdajmy ludziom pieniądze, niech zdecydują, na co je wydać. Nie jestem przeciw temu, żeby wspierać tych, którzy nie mają za co przeżyć na skutek kryzysu. Jednak rozdawnictwo na dużą skalę do niczego nie prowadzi. Trzeba uratować firmy, które dają pracę. Z kryzysem trzeba walczyć.Czytaj także: Ograniczenie inwestycji, inflacja lub deflacja. Polskie firmy planują działania na czas pandemii Respondenci dostrzegają również pewne pozytywne efekty wprowadzenia stanu epidemicznego - najczęściej wskazywano, że następuje przystosowanie do pracy zdalnej (38 proc.), która poprawia efektywność pracy w przedsiębiorstwie (30 proc.). Korzystnym efektem może być również rozwój nowych produktów i/lub dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa (26 proc.).Według prezesa Atende, nie oznacza to, że na narzędziach do zdalnej pracy można dziś dużo zarobić. Firma traktuje to bardziej jako ich promocję, formę zachęcenia biznesu do ich stosowania. - Trudno to porównać z produkcją rzeczy, na które jest teraz ogromy popyt, takich jak środki ochrony osobistej. Ta sytuacja może jednak zaowocować w przyszłości. Nie trzeba będzie przekonywać klientów do pewnych oczywistych rzeczy - wyjaśnia.Wyraźne jest biznesowe ożywienie w obszarze streamingu. Telewizja internetowa rozkwitła.- Jedna z naszych spółek, Atende Software, jest liderem w Polsce, jeśli chodzi o transmisje w telewizji internetowej. To dostawca technologii, a nie treści - wyjaśnia Roman Szwed. - Przed epidemią największe transmisje dawały 350-380 Gb/s ruchu. W tej chwili rekord to ponad 700 Gb/s. Nasz system jest dobrze wykonany i wszystko to przeniósł.Nie chodzi przy tym tylko o rozrywkę, ale także o pracę i zarządzenie krajem. Atedne zabezpiecza technologicznie np. transmisje z posiedzeń Sejmu czy jego komisji.Wszyscy nasi rozmówcy zgadzają się, że w przypadku rządowej pomocy dla firm niezwykle ważne jest jej tempo.Pierwsze: środki wydają się mocno niewystarczające w stosunku do skali wyzwania, ale to konsekwencja tego, co rząd robił z finansami publicznymi w ostatnich latach i nie ma dziś takiej swobody jak Niemcy, którzy naprawdę potrafią wesprzeć gospodarkę.Drugie: widać, że jest to robione w ślamazarnym tempie. Opracowanie pierwszego pakietu trwało tak naprawdę 1,5 miesiąca. Dopiero po tym czasie pieniądze dotarły do pierwszych firm. To miesiąc dłużej niż np. w Szwajcarii. Każdy z pakietów pomocowych musiał być uzupełniany. Dlatego jest aż tyle tarcz antykryzysowych.Trzecie zastrzeżenie odnosi się do tego, czego znany ekonomista boi się najbardziej: źle przygotowanych narzędzi pomocowych. Wśród nich niektóre pomysły był katastrofalne, np. zgłaszania się do ZUS i czekania, żeby ten zaakceptował wniosek o odroczenie czy niepłacenie składki. Na szczęście teraz, przynajmniej w deklaracjach, jest mowa, że wystarczy oświadczenie przedsiębiorstwa, oczywiście do późniejszej weryfikacji.- Na razie antykryzysowe działania rządu oceniam pozytywnie. Tarcza antykryzysowa była bezwzględnie potrzebna. Miała jednak zasadniczy mankament: biurokracja na wzór sowiecki. Tarcza finansowa ma już go być pozbawiona. Zapewni przedsiębiorstwom płynność. Według mojej wiedzy około 50 proc. firm chciałby z tego skorzystać - mówi Cezary Kaźmierczak.W jego opinii, jeżeli frakcja w PiS-ie, która nie wie, skąd się biorą pieniądze, będzie nadal trzymać ludzi w lockdownie, to może się skończyć tym, że nie będzie czego odmrażać w lipcu. I może nastąpić, ostrzega Kaźmierczak, bunt społeczny, bo Polacy nie będą mieli co do garnka włożyć, przynajmniej ich znaczna część.- Nie jesteśmy bogatą Europą Zachodnią, która dysponuje pieniędzmi gromadzonymi przez kilka pokoleń. Pomysł, żeby zamknąć gospodarkę, jest równoznaczny z pomysłem, żeby zamknąć państwo. Niektórzy politycy powinni o tym pomyśleć - podsumowuje.Raport „Gospodarcze efekty epidemii koronawirusa - planowane działania przedsiębiorstw w II kwartale 2020 roku” został przygotowany przez firmę BCMM na podstawie współtworzonej przez nas ankiety. Była ona prowadzona w pierwszej połowie kwietnia na portalach: WNP.PL, PulsHR.pl i PortalSamorzadowy.pl. Przedsięwzięcie zostało przygotowane w ramach cyklu "EEC Defence - Razem bronimy gospodarki" i adresowane jest do biznesmenów, w tym do grona uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego.