Krzysztof Bachta: nowa strategia Alior Banku w styczniu

Alior Bank planuje przedstawić strategię na lata 2020-2022 pod koniec stycznia br. - oznajmił 8 stycznia prezes Alior Banku Krzysztof Bachta. Wiceprezes banku Mateusz Poznański dodał, że w nowej strategii ma znaleźć się m.in. kwestia finansowania przez bank dużych przedsiębiorstw, czy koncentracji.

Alior Bank właśnie otwiera oddziały pracujące w nowym formacie.

Obecnie bank ma 800 oddziałów.

Do końca 2020 roku bank chce otworzyć 30 placówek nowego typu.

W grudniu 2019 r. prezes Krzysztof Bachta informował, że Alior Bank w strategii na lata 2020-2022 będzie chciał kontynuować szybki, organiczny wzrost i przedstawi w niej plany co do wypłaty dywidendy. Bank nie wykluczał emisji obligacji podporządkowanych i sekurytyzacji portfeli leasingowych.



"Planujemy przedstawić nową strategię pod koniec stycznia" - powiedział Bachta w środę przy okazji otwarcia organizowanego w nowym formacie oddziału banku w Warszawie. Jak dodał prezes, przebudowana placówka ma m.in. "zwiększyć wygodę obsługi klientów" i pozwolić im "w wygodny sposób przejść do świata cyfrowego".

"Pod koniec stycznia powiemy, jakie są nasze ambicje, ale też możliwości w tym roku" - powiedział w wiceprezes Alior Banku Mateusz Poznański.

"Do końca stycznia będziemy przedstawiali kilka bardzo strategicznych aspektów (...) również ten wątek dotyczący finansowania tych dużych przedsiębiorstw, koncentracji, preferencji branżowych" - dodał Poznański.

Jak zaznaczył wiceprezes, nowy oddział jest wzorcowy dla oddziałów własnych banku i jego placówek partnerskich. "W tym roku planujemy otworzyć kilkadziesiąt własnych oddziałów w nowym formacie, pod koniec stycznia podamy konkretne cele w tym zakresie" - powiedział Poznański.

Zapowiedział, że w styczniu bank otworzy zorganizowaną w nowym formacie placówkę w Gdańsku. Jak dodał, bank chce "w III - IV kwartale istotnie przyspieszyć" jeżeli chodzi o liczbę oddziałów w nowym formacie. Wiceprezes poinformował, że zmiana formatu placówek nie będzie obciążała bazy kosztowej banku. "W 2020 roku nie będzie to miało wpływu na bazę kosztową, może to być nawet pewna 'ulga' po wyjściu z kilku lokalizacji" - powiedział.

Obecnie bank ma 800 oddziałów, z czego 600 to placówki partnerskie, a 200 - oddziały własne.

Poznański pytany o to, czy bank zamierza zmniejszyć liczbę swoich oddziałów odpowiedział, że "oczywiste jest, że oddziałów (...) potrzeba coraz mniej". "Wydaje się, że 200 oddziałów własnych w dużych miastach, które będą wyglądały podobnie jak ten, to jest ta ilość, której jakoś istotnie zmniejszać nie zamierzamy. Jak mówię o 10-15 proc. to mówię, że to jest podobna skala" - powiedział Poznański.

W nowym formacie placówek, oprócz strefy obsługi klienta, Alior Bank tworzyć będzie tzw. strefę digital, gdzie klient będzie mógł wypróbować bankowość internetową i aplikację mobilną. Kolejna strefa to sale spotkań, gdzie można umówić się z bankierem na indywidualną rozmowę.

Bank w komunikacie prasowym podał, że do końca roku bank planuje stworzyć sieć 30 tego typu punktów w całej Polsce.