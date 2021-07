Krzysztof Kozłowski zrezygnował z funkcji wiceprezesa Pekao

Krzysztof Kozłowski złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu banku, jak również ze składu zarządu banku, ze skutkiem na koniec 3 sierpnia 2021 r. - poinformował bank we wtorkowym komunikacie.

Jak podał bank rezygnacja nie zawierała przyczyn jej złożenia.

Kozłowski pełni funkcję wiceprezes zarządu banku Pekao od kwietnia 2020 roku.

Od grudnia 2015 r. do września 2016 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Od września 2016 r. do stycznia 2018 r. był Wojewodą Zachodniopomorskim. W okresie od stycznia 2018 r. do kwietnia 2020 r. pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl