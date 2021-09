Krzysztof Pawiński: inflacji się nie boimy. To piękny czas, pełen wyzwań

Tak się złożyło, że właśnie w okresie rozpędzającej się pandemii zakończyliśmy największy w historii projekt inwestycyjny na 750 mln zł. Powstały nowe zakłady, nowe centra logistyczne - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Krzysztof Pawiński, prezes zarządu Grupy Maspex.

Tanio to już było

Maspex w dwóch latach poprzedzających pandemię wykonał gigantyczny wysiłek inwestycyjny.- Tak się złożyło - ale to trzeba rozpatrywać raczej w kategoriach szczęścia niż naszego kunsztu menedżerskiego - że my właśnie w okresie tej rozpędzającej się pandemii zakończyliśmy największy w historii projekt inwestycyjny na 750 mln zł. Powstały nowe zakłady, nowe centra logistyczne - dodaje Pawiński.- Jednak czas po pandemii jest łaskawy - ocenia Pawiński. - Drożeją nam komponenty wchodzące w skład wytworzenia produktów. Ale nie słyszę utyskiwań, że nie można sprzedać. Piękny czas, ale pełen wyzwań, bo trzeba zarządzać kosztami. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że tanio to już było. I praktycznie te wszystkie wzrosty kosztów - opakowań, surowców, robocizny, opłat, podatków, energii - muszą się przełożyć na wyższe ceny produktów końcowych. Innej drogi nie ma. I to jest ta zła informacja. Z jednej strony jest optymizm konsumencki, a z drugiej wysoki impuls inflacyjny. Jednak nie będzie tak, że jeżeli urośnie inflacja, to biznes stanie. Pracuję 31 lat w tej branży. Robiliśmy biznes w większych warunkach inflacyjnych. Jest trudniejszy, ale możliwy - podkreśla prezes Grupy Maspex.Zobacz także: G. Tobiszowski o energetyce i klimacie: za dużo ideologii, za mało pragmatyzmu Pytamy także Krzysztofa Pawińskiego o to, co najbardziej przeszkadza mu w prowadzeniu biznesu.- Ten katalog grzechów i zaniechań jest długi - podkreśla Krzysztof Pawiński. - Ale przykre jest to, że cały czas jest on taki sam. Wystarczy spojrzeć na udrękę administracyjną związaną z realizacją nowych inwestycji przemysłowych. To jest droga przez mękę. Nasze marzenie o tym, żeby prawo było proste, czytelne i zbyt często się nie zmieniało, jest takim wołaniem na puszczy - przyznaje Krzysztof Pawiński.