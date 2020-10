Ks. Wulgaris: Terminal w Małaszewiczach dobry do rozwoju transportu intermodalnego

Terminal w Małaszewiczach ma dogodne położenie, aby rozwijać w nim transport intermodalny – mówił w czwartek w Senacie doktorant wydziału ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, zajmujący się infrastrukturą transportu kolejowego ks. Piotr Wulgaris.

Ksiądz Wulgaris był prelegentem odbywającego się w Senacie seminarium poświęconego rozwojowi transportu intermodalnego.

"Nowy Jedwabny Szlak, w myśli prezydenta Chin, to zbiór praktycznie wykorzystanych tras morskich, kolejowych i lotniczych" - powiedział ks. Wulgaris.

Jego zdaniem nowy kolejowy Jedwabny Szlak wydaje się być "złotym rozwiązaniem". "Wierzymy, że transport kolejowy najlepiej nam pomoże w przewiezieniu na czas ładunków" - dodał.

"Polska, dzięki swojemu położeniu znajduje się na skrzyżowaniu głównych szlaków północ-południe i wschód-zachód, ale można powiedzieć, że niestety nie potrafimy tego należycie wykorzystać" - ocenił.

Zdaniem Wulgarisa, terminal w Małaszewiczach ma bardzo atrakcyjne położenie geograficzne. "Znajduje się na styku dwóch różnych linii kolejowych, tzn. szerokotorowej i naszej normalnotorowej. Odległość od przejścia granicznego z Ukrainą to zaledwie 120 kilometrów, do granicy z Białorusią jest tylko pięć kilometrów. Jego położenie jest niezwykle dogodne do tego, by rozwijać transport intermodalny" - powiedział.

W terminalu istnieje możliwość przeładunku z pociągu na pociąg, z pociągu na autotransporter, z autotransportera na pociąg i możliwość przeładunku kontenerów - wyliczał Wulgaris. Jak dodał, "terminal kolejowy intermodalny w Małaszewiczach ma powierzchnię składowania kontenerów rzędu siedmiu hektarów, maksymalna ilość składowanych kontenerów wynosi 20 tys. TEU. Roczne możliwości przeładunkowe to 160 tys. TEU".

Jego mankament polega na tym, że terminal może obsługiwać sześć pociągów intermodalnych dziennie, a siedem pociągów z samochodami tygodniowo - powiedział ekspert.

Jak kontynuował, "terminal w Małaszewiczach obsługuje aż 94 proc. całkowitych przeładunków, które są generowane na styku granicy UE i Nowego Jedwabnego Szlaku przychodzącego do nas z Azji. Widzimy, że na pozostałych przejściach granicznych ten udział jest znikomy" - dodał.

Według ks. Wulgarisa, poza inwestowaniem w terminal w Małaszewiczach, brakuje nam całościowej polityki, którą można nazwać "kolejową ścianą wschodnią" oraz stosowania jej do potoków transportu intermodalnego, który generuje Nowy Jedwabny Szlak.

Z jego informacji wynika, że obecnie terminal w Małaszewiczach jest w stanie przyjąć 2 825 pociągów rocznie. Po ukończeniu planowanych prac w skali roku ma to być 3 285 pociągów.

Z punktu widzenia urzędu transportu kolejowego mamy ambicje, żeby wozić więcej towarów z Azji, ale jeden terminal jest niewystarczający - powiedział Wulgaris.

"Jak mówiono na kongresie transportu intermodalnego, jeśli chcemy rozwijać kolejowy transport ładunków musimy inwestować i przerzucać się na transport intermodalny bo to, co najczęściej wozimy w Polsce poza kontenerami to jest węgiel i surowce związane z modernizacją infrastruktury" - mówił przedstawiciel Uniwersytetu Gdańskiego.

"Skoro mamy odchodzić od paliw kopalnych, skoro mamy bardziej ekologicznie pozyskiwać energię, to też siłą rzeczy rynek transportu ładunków koleją musi być bardzo elastyczny i szybko musi odpowiadać na zmiany, które będą zachodziły" - dodał.

Zdaniem Wulgarisa, "potrzeba elastyczności ze strony nie tylko przewoźników, ale przede wszystkim stron zarządczej i technicznej. Potrzeba także integracji na szczeblu państwowym, planu transportowego zawierającego inwestycje, jakiś rys rozwojowy tego, co musimy czynić, aby na tym Nowym Jedwabnym Szlaku zaistnieć, aby z tego smakowitego tortu uszczknąć dla siebie jak najwięcej" - ocenił.

Chodzi o to, abyśmy nie byli "wielkim przegranym, ale wielkim wygranym" - podsumował.