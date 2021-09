KSC przerobi rekordową ilość buraków w kampanii 2021: 2022

Krajowa Spółka Cukrowa w sezonie 2021/2022 przerobi rekordową ilość buraków. W 7 cukrowniach przetworzone zostanie 6,4 mln ton surowca i prawdopodobnie będzie pobity dotychczasowy rekord produkcji 909 tys. ton cukru - poinformował we wtorek rzecznik KSC Szymon Smajdor.

Rozpoczęcie kampanii w poszczególnych cukrowniach zaplanowano z uwzględnieniem aktualnych prognoz plonu, w celu uzyskania jak najlepszych wyników zarówno polowych, jak i podczas produkcji. 20 września nastąpiło uroczyste rozpoczęcie kampanii cukrowniczej w Cukrowni Nakło.

Poszczególne cukrownie rozpoczynają przerób buraków pomiędzy 8 września a 2 października. Jako pierwsza krojenie rozpoczęła Cukrownia Kruszwica. 15 września przerób rozpoczęły Oddziały: Cukrownia Dobrzelin oraz Cukrownia Kluczewo, natomiast 18 września Cukrownia Nakło. Cukrownia Krasnystaw rozpocznie krojenie 25 września, a Cukrownia Malbork 28 września. Jako siódmy, do pozostałych dołączy 2 października Cukrownia Werbkowice.

Po zakończonej kampanii cukrowniczej, w trzech cukrowniach (Kruszwica, Nakło, Werbkowice) będzie kontynuowana tzw. kampania sokowa - produkcja cukru z soku gęstego.

Ten rok był trudny dla uprawy buraka cukrowego. Późne i wydłużone siewy, trudności w zwalczaniu szkodników i kontroli zachwaszczenia czy wreszcie - w zależności od rejonu - niedobór lub nadmiar opadów spowodowały, że jest bardzo duże zróżnicowanie plonów i jakości surowca w poszczególnych regionach plantacyjnych. Według prezesa Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego Krzysztofa Nykiela, plony buraków w tym roku powinny być lepsze niż w roku ubiegłym, ale wyniki będą odbiegać od tych rekordowych, uzyskiwanych kilka lat temu.

KSC sfinansowała w tym roku szereg projektów modernizacyjnych i prorozwojowych o wartości ponad 200 mln zł. Największe z nich to: modernizacja stacji pras wysłodkowych w Cukrowni Dobrzelin, budowa zbiornika do magazynowania melasu o pojemności 8.000 m3 w Cukrowni Kluczewo, modernizacja linii mycia buraków w Cukrowni Kruszwica, modernizacja stacji ekstrakcji oraz modernizacja stacji pras wysłodkowych w Cukrowni Malbork, budowa suchego rozładunku buraków oraz modernizacja linii oceny surowca - robotyzacja linii analitycznej oraz montaż linii analizy melasotworów w Cukrowni Nakło oraz zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

Inwestycje w rozwój spółki pozwalają na zwiększanie kontraktacji buraka cukrowego u polskich rolników, co poprawia dochodowość produkcji rolnej w Polsce. KSC skupuje buraki od ponad 13 tys. plantatorów. Stabilna kondycja firmy umożliwia podnoszenie ceny skupu za buraki, została podjęta decyzja o podwyższeniu ceny skupu surowca z dotychczasowych 26,29 euro za tonę do 28 euro przy polaryzacji 16 proc. jeszcze w tej kampanii oraz 30 euro za tonę w kampanii 2022 r.

W ubiegłej kampanii 2020/2021 KSC wyprodukowała 820 tys. ton cukru, przerabiając 6,2 mln ton buraków cukrowych. Polaryzacja (zawartość cukru w buraku) była na poziomie 15 proc.

Krajowa Spółka Cukrowa jest największym producentem cukru w Polsce, jej udział w rynku stanowi ok. 40 proc. Jest też jednym z największych w Unii Europejskiej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl