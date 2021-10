Książka dla dzieci Jana Bliźniaka z nagrodą Koziołka Matołka

Książka „Śrubek i tajemnice Maszynerii” Jana Bliźniaka została laureatką 28. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego. W piątek w oświęcimskiej bibliotece miejskiej zwanej Galerią Książki, która organizuje wydarzenie, wręczone zostały laury.

Książka "Śrubek i tajemnice Maszynerii", która ukazała się nakładem wydawnictwa Adamada, jest pisarskim debiutem Jana Bliźniaka. Zdaniem jurorów, ta "postapokaliptyczna opowieść mówiąca o odwadze i wolności, jako stałej dyspozycji człowieka, zmusza do zastanowienia się nad istotą człowieczeństwa, nad tym, co czyni nas ludźmi". Ojciec Śrubka, głównego bohatera, znika w niewyjaśnionych okolicznościach, a jego syn postanawia go odnaleźć. Podróż, jaką odbędzie, zmienia jego postrzeganie świata i demaskuje kłamstwo.

"Autor stworzył świat, który jest komplementarny; cała maszyneria jest samowystarczalna, nie potrzebuje niczego więcej, by działać. To opowieść, która porusza problem dążenia społeczeństwa do wolności. To swego rodzaju traktat o wolności, bowiem maszyny sprzeniewierzyły się celowi własnego stworzenia. Odkryły, że stworzył je człowiek, który jest słaby. Książka pokazuje człowieka w zderzeniu z robotami jako tego najsłabszego. Zmusza zatem do zadania pytania w kontekście świata maszynerii - jaka jest współcześnie kondycja współczesnego człowieka?" - ocenili jurorzy konkursu.

Laureat otrzymał główną nagrodę, którą jest statuetką przedstawiającą stworzoną przez Kornela Makuszyńskiego postać Koziołka Matołka.

Jurorzy przyznali także dwa wyróżnienia. Joanna Jagiełło otrzymała je za książkę "Urodziny", która porusza problem wykluczenia. Jak wskazano w werdykcie, w prosty sposób prezentuje sytuację współczesnego dziecka, wskazując na trudności w interakcjach między dziećmi, spowodowanych innością, brakiem akceptacji czy empatii.

Wyróżnienie otrzymał też Krzysztof Kochański za książkę "Selfie ze stolemem". Autor "w ciekawy sposób łączy kaszubski regionalizm, fantastykę i sprawy egzystencjalne". "Na bazie kultury regionalnej zbudowana została interesująca historia o obcym, w której dziecko chroni i radzi sobie z czymś, czego nie zna, nie boi się tego, daje temu kierunek, rozwiązuję zagadkę" - uznali jurorzy.

Nagroda czytelników przypadła Katarzynie Kozłowskiej za książkę "O kruku, który chciał zostać papugą".

Na tegoroczny konkurs napłynęło 98 tytułów.

Ogólnopolską Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego ustanowiły w 1994 r. Fundacja "Książka dla Dziecka" oraz kwartalnik Guliwer. Od 2004 r. przyznaje ją oświęcimska biblioteka miejska. Konkurs promuje współczesnych pisarzy, tworzących dla najmłodszych odbiorców. Honorowane są książki wartościowe. Dzięki takiej rekomendacji rodzice i opiekunowie w gąszczu różnych wydawnictw odnajdą te, które nie tylko ukazują świat wyobraźni, ale też pozwalają poznać prawdy życiowe i rozwiązują trudne problemy.

W ub.r. główna nagroda przypadła książce "Puk, puk! Zastałem króla?" Marcina Przewoźniaka.

