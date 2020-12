Książka Marty H. Milewskiej z nagrodą Koziołka Matołka od czytelników

Książka Marty H. Milewskiej „Czy wróżka zębuszka istnieje” otrzymała nagrodę czytelników 27. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego – poinformowała Agnieszka Tracz z organizującej wydarzenie Galerii Książki w Oświęcimiu.

"Tegoroczne działania odbyły się przy dużych ograniczeniach spowodowanych pandemią. Staraliśmy się gromadzić nasze wysiłki wokół jednej ważnej sprawy: promocji czytelnictwa i wyboru najlepszej polskiej książki dla dzieci. Gala wręczenia 27. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej odbyła się w październiku. Bardzo ważnym dla nas działaniem było też wyłonienie Nagrody Czytelników, którą realizowaliśmy poprzez nawiązanie współpracy ze szkołami podstawowymi w Polsce noszącymi imię Kornela Makuszyńskiego. Młodzi czytelnicy mogli głosować poprzez stronę internetową i specjalną tablicę w bibliotece" - podała Tracz.

Wydawnictwo Tatarak, przybliżając książkę Marty H. Milewskiej "Czy wróżka zębuszka istnieje", podało: "Dorośli wcale nie są tacy nieomylni i poważni, na jakich chcieliby wyglądać. Dlaczego? Bo nikt nie jest idealny. Ani dziecko, ani dorosły. Każdy ma też prawo do bycia sobą. I do popełniania błędów. Jest jeszcze coś - każdy dorosły był kiedyś dzieckiem. Możliwe, że bał się pająków, robił błędy ortograficzne, cierpiał z powodu swojego wyglądu. (...) A co ma z tym wspólnego wróżka zębuszka? Dobre pytanie! Od niej wszystko się zaczęło".

Laureatem według jurorów, który w październiku otrzymał główną nagrodę - statuetkę dłuta Andrzeja Renesa przedstawiającą stworzoną przez Kornela Makuszyńskiego postać Koziołka Matołka, został Marcin Przewoźniak i jego książka "Puk, puk! Zastałem króla?".

Zwycięska książka ukazała się nakładem wydawnictwa Zielona Sowa. "Rodzina Bielskich mieszka w stuletniej kamienicy. Pewnego dnia w futrynę prowadzącą do spiżarni wstawiają zabytkowe drzwi kupione na targu staroci. Jak się okazuje, działają jak wehikuł czasu i od tego momentu zaczynają się dziać niestworzone rzeczy! +Puk, puk! Przepraszam, zastałem króla?+ - słyszy główny bohater, kiedy drzwi do spiżarni uchylają się i wchodzi przez nie królewski błazenek" - przybliżyło książkę wydawnictwo.

Wicedyrektor oświęcimskiej biblioteki Mariola Talewicz podkreśliła, że konkurs ma na celu promować współczesnych pisarzy, tworzących dla najmłodszych odbiorców. Honorowane są w nim książki szczególnie wartościowe. Dzięki takiej rekomendacji rodzice i opiekunowie w gąszczu różnych wydawnictw odnajdą te, które nie tylko ukazują kolorowy świat wyobraźni, ale też pozwalają poznać prawdy życiowe i rozwiązują trudne problemy.

Na tegoroczny konkurs napłynęło 97 zgłoszonych tytułów.

Ogólnopolską Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego ustanowiły w 1994 r. Fundacja "Książka dla Dziecka" oraz kwartalnik Guliwer. Od 2004 r. przyznaje ją oświęcimska biblioteka miejska.

Oświęcimska biblioteka miejska zwana "Galerią Książki" od 2011 r. to jedna z najnowocześniejszych placówek w Polsce.