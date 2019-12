Książka o papieżu Franciszku w 50. rocznicę jego święceń kapłańskich

W 50. rocznicę święceń kapłańskich papieża Franciszka wyszło polskie wydanie książki „Franciszek nieznany. Papież w oczach bliskich”. Prezentacja książki i spotkanie z autorką odbyły się w piątek w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

Książka jest zbiorem wywiadów z najbliższymi współpracownikami papieża Franciszka, hierarchami związanymi z Kurią Rzymską, a także przyjaciółmi i krewnymi papieża, w tym jego siostrą.

Autorka książki, amerykańska dziennikarka Deborah Castellano Lubov, podkreśliła na konferencji prasowej, że udało się jej zebrać piękne anegdoty, pokazujące, że Franciszek różni się od swoich poprzedników i stara się być blisko ludzi, jak Jezus. Zwróciła uwagę na poczucie humoru papieża. "Z rabinem Abrahamem Skórką drażnił się, żartując z argentyńskiej drużyny piłkarskiej, której rabin był fanem i która nie radziła sobie wtedy najlepiej" - powiedziała.

Przyznała, że początkowo myślała, że książka będzie liczyć 100 stron, ale finalnie wyszło 200. "Miałam listę osób, z którymi chciałam rozmawiać, ale myślałam, że połowa z nich odrzuci moją propozycję" - wyjaśniła.

Przytoczyła też spotkanie z papieżem, kiedy wręczyła mu egzemplarz swojej książki. "Ojciec Święty był zaskoczony, widząc wśród osób, które udzieliły mi wywiadu, swoją siostrę i przyjaciół. Myślę, że zastanawiał się, co o nim powiedzieli" - stwierdziła.

Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, bp Artur Miziński zwrócił uwagę, że książka dopełnia obraz papieża Franciszka, jego otwartość na każdego człowieka, inne religie, dialog, kontakt. "To wszystko pokazuje papieża w szerokim spektrum. Pozwala docenić jeszcze bardziej jego zaangażowanie, aby Kościół odnajdywał się w tym świecie, w tych różnych wymiarach swojej bytowości. To co najbardziej charakterystyczne dla niego, to rys miłosierdzia względem ubogich, potrzebujących, ludzi z marginesu, troski o to, by najpierw mieli godne warunki życia, a potem dopiero można głosić dobrą nowinę" - zauważył.

Książka zawiera też wywiad z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisławem Gądeckim, w którym opowiada on o swoim pierwszym spotkaniu z papieżem Franciszkiem. "To, na co starałem się zwrócić uwagę w tym wywiadzie, to że patrzę na papieża z tej perspektywy wyjątkowego ukierunkowania ku miłosierdziu. Wprawdzie Jan Paweł II też mówił o miłosierdziu, ale nikt wtedy nie zwracał na to uwagi" - powiedział abp Gądecki.

Książka została wcześniej wydana w czterech językach: włoskim, angielskim, litewskim i hiszpańskim.