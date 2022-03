KSSE chce pomóc w zapewnieniu pracy Ukraińcom u swoich inwestorów

Program pomocy dla Ukraińców uciekających przed inwazją rosyjską do Polski przygotowała Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE). Chodzi o pomoc w zapewnieniu uchodźcom z Ukrainy pracy, a jednocześnie w rozwiązaniu niedoborów kadrowych u strefowych inwestorów.

Jak poinformowała w poniedziałek po południu Mirella Jezierska z KSSE, projekt oparty m.in. o narzędzia dostępne pod linkiem "Strefa Wsparcia - Ukraina" na głównej stronie ksse.pl, ma być łącznikiem między instytucjami organizującymi pomoc w znalezieniu pracy obywatelom Ukrainy w Polsce a strefowymi inwestorami, zmagającymi się z niedoborem pracowników.

Jezierska wskazała, że zgodnie z informacjami KSSE wiele zakładów funkcjonujących na jej terenach ma problem braku rąk do pracy; mogą one więc potencjalnie zaoferować stanowiska Ukrainkom i Ukraińcom przybywającym do Polski z powodu konfliktu w ich kraju i zapewnić im dzięki temu długofalowe wsparcie.

"Poprzez Strefę Wsparcia KSSE będzie koordynować wymianę informacji dotyczących pomocy dla uchodźców, organizowanej przez instytucje współpracujące z KSSE, jak np. Wojewódzki Urząd Pracy, a strefowymi firmami" - wyjaśniła Jezierska.

Przedsięwzięcie zainaugurowała poniedziałkowa telekonferencja, przed którą inwestorom rozesłano ankiety nt. obecnego zatrudnienia osób z Ukrainy w lokalnych firmach oraz potencjalnych wakatów w najbliższych tygodniach i miesiącach.

Aby przyspieszyć i zautomatyzować proces wymiany informacji, instytucje organizujące pomoc dla szukających pracy Ukraińców mogą na stronach "Strefy Wsparcia" zamieścić swoje ogłoszenia i przydatne informacje. Jednocześnie uruchomiono Giełdę Pracy i Giełdę Ofert, na których strefowi inwestorzy mogą zamieszczać oferty zatrudnienia i określić potrzeby związane z procesem produkcyjnym.

KSSE powołało też zespół reagowania, w składzie z lokalnymi koordynatorami podstref: gliwickiej, jastrzębsko-żorskiej, sosnowiecko-dąbrowskiej i tyskiej, będącymi osobami pierwszego kontaktu w przypadku pytań dotyczących aktualnej sytuacji na rynku pracy i samego programu.

KSSE ma też organizować webinaria, na których poruszane będą kluczowe, z perspektywy projektu, tematy dotyczące działań w programie, procedur oraz koordynacji kontaktów pomiędzy instytucjami a inwestorami.

Obecnie KSSE kontaktuje się z inwestorami poprzez swoich pracowników i przez działania programu Strefa Wsparcia. Jej przedstawiciele apelują jednak również za pośrednictwem mediów o włączenie się do projektu i tym samym wsparcie działań.

"Jako że w KSSE zainwestowało już ponad 500 firm, nie jesteśmy niestety w stanie skontaktować się z każdym z osobna. Dlatego również dziś, apelujemy i serdecznie zapraszamy ich do zamieszczania ofert poprzez nasz serwis internetowy. To znacznie przyspieszy proces i z jednej strony stanowić będzie wsparcie dla naszych wschodnich sąsiadów przebywających w Polsce, a z drugiej może rozwiązać wiele problemów związanych z brakami kadrowymi w strefowych firmach" - skomentował szef KSSE Janusz Michałek.

Niezależnie, w ramach pomocy rzeczowej dla Ukrainy, KSSE przekazała z własnych środków 300 tys. zł na wsparcie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, z przeznaczeniem na zakup leków, środków higieny, żywności, odzieży i innych niezbędnych produktów.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje zasięgiem teren woj. śląskiego oraz sześciu powiatów woj. opolskiego. Obecnie działa w niej ponad 540 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały około 44 mld zł i stworzyły ponad 90 tys. miejsc pracy.

