KSSE i PAIH sformalizowały współpracę ws. wsparcia przedsiębiorstw

Porozumienie dot. współpracy na rzecz wspierania międzynarodowej ekspansji i promocji gospodarczej polskich przedsiębiorstw oraz pozyskiwania inwestorów - podpisały w czwartek władze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Porozumienie podpisano w trakcie Europejskiego Forum Przyszłości w Chorzowie - nowej imprezy kongresowej samorządu woj. śląskiego. KSSE, która jest jednym z partnerów strategicznych przedsięwzięcia, obchodzi w jego trakcie jubileusz 25-lecia działalności.

Zgodnie z informacją KSSE, na mocy porozumienia jego strony "deklarują zamiar podjęcia współpracy w zakresie wspierania międzynarodowej ekspansji i promocji gospodarczej polskich przedsiębiorstw oraz pozyskiwania inwestorów, ze szczególnym uwzględnieniem inwestorów polskich, planujących nowe inwestycje w kraju i za granicą".

Sygnatariusze porozumienia akcentowali w czwartek, że ich współpraca rozwija się z sukcesami od dawna, jednak dotąd opierała się formalnie o porozumienie KSSE z poprzedniczką PAIH - Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Jednym z efektów dotychczasowych działań jest otwarta w środę w Dąbrowie Górniczej na strefowym terenie fabryka separatorów do akumulatorów litowo-jonowych spółki SK Hi-tech Battery Materials Poland z koreańskiej Grupy SK. Cała podzielona na cztery etapy inwestycja, w której przyciągnięciu do Polski uczestniczyła PAIH, ma kosztować prawie 7 mld zł.

"Współpraca KSSE i PAIH kwitnie od wielu lat. Dzisiejsze porozumienie nie jest początkiem współpracy, lecz jej uporządkowaniem i poszukiwaniem nowych efektów synergii tak, aby jeszcze lepiej walczyć szczególnie o duże zagraniczne inwestycje, nad którymi dzisiaj pracujemy, ale bardzo sobie życzylibyśmy, aby one ulokowały się w Polsce, z dużą nadzieją, że znajdą się na terenie Śląska" - powiedział prezes PAIH Krzysztof Drynda.

Jak dodał, PAIH obserwuje zainteresowanie Polską ze strony m.in. sektora elektromobilności. "To są inwestycje japońskie, koreańskie, chińskie. KSSE specjalizowała się do tej pory w sektorze motoryzacyjnym, dzisiaj trochę przekształca się w centrum elektromobilności razem z Dolnym Śląskiem: tutaj są najlepsze lokalizacje, najbardziej dostępna kadra, która może w tym sektorze odnosić sukcesy" - zaznaczył Drynda.

Prezes KSSE wyjaśnił, że porozumienie z PAIH wiąże się z elementem strategii KSSE dotyczącym ekspansji zagranicznej, nawiązując przy tym do programu akceleracyjnego pod nazwą BraSilesia, kierowanego do polskich i brazylijskich firm sektora MŚP oraz startupów czy do pozyskania przez Strefę 100-hektarowego terenu w Egipcie, nad Kanałem Sueskim.

"Chcemy pomóc naszym przedsiębiorcom w ekspansji eksportowej na cały świat i myślę, że wkrótce będziemy mogli mówić o kolejnych projektach. Ważne jest tworzenie miejsc pracy, ich utrzymanie - mamy ich dzisiaj 90 tys. - ale też wiemy, jak dzisiaj jest ważne, żeby wychodzić na świat" - zaznaczył Michałek.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje tereny w woj. śląskim i sześciu powiatach woj. opolskiego. Działa tam blisko 500 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały ok. 44 mld zł i stworzyły ok. 85 tys. miejsc pracy. KSSE wydała 590 zezwoleń na prowadzenie działalności oraz sto kilkadziesiąt decyzji o wsparciu w ramach nowych przepisów o Polskiej Strefie Inwestycji.

