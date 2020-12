KSSE: koncern FCA zadeklarował ponad 755 mln zł nakładów w Tychach

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) wydała we wtorek decyzję o wsparciu inwestycji koncernu FCA w Tychach, w ramach której inwestor zadeklarował ponad 755 mln zł nakładów - poinformował prezes katowickiej strefy Janusz Michałek.

We wtorek koncern Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ogłosił, że jego fabryka w Tychach na Śląsku będzie wytwarzać nowe hybrydowe i elektryczne samochody marek Jeep, Fiat i Alfa Romeo. Seryjna produkcja pierwszego z trzech nowych modeli ma rozpocząć się w drugiej połowie 2022 r.

"W ramach samej decyzji o wsparciu KSSE nasz inwestor zadeklarował ponad 755 mln zł nakładów w fabrykę w Tychach" - poinformował prezes KSSE Janusz Michałek.

Wcześniej wicepremier Jarosław Gowin poinformował na Twitterze, że cała inwestycja warta jest 2 mld euro. Wicepremier ocenił, że lokalizacja tego przedsięwzięcia w Tychach to "koronny dowód zaufania rynków do Polski".

Zaplanowane na najbliższe kilka lat przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy i modernizacji tyskiego zakładu FCA Poland. Przygotowania już się rozpoczęły.

"Zapowiedziane samochody marek Jeep, Fiat oraz Alfa Romeo to zaawansowane technologicznie modele oparte na nowej koncepcji mobilności. Będą one produkowane, wykorzystując najbardziej zaawansowane systemy napędowe, w tym napęd w pełni elektryczny" - poinformował we wtorek koncern FCA.

"Ta decyzja inwestycyjna to będzie wielkie wyzwanie dla pracowników oraz managementu. Musimy przyzwyczaić się do myśli, że w tyskiej fabryce FCA będą produkowane nie tylko Fiaty, ale także samochody marki Jeep i Alfa Romeo - marki, które wiele znaczą dla przyjaciół motoryzacji" - powiedziała Henryka Bochniarz z Rady Nadzorczej FCA Poland podczas prezentacji nowego projektu.

W skład Grupy FCA wchodzi 13 polskich spółek, które zatrudniają 6,4 tys. osób. W ubiegłym roku aż 74 proc. produkcji polskich spółek FCA, o wartości ponad 12,4 mld zł, znalazło swoich odbiorców poza granicami kraju.