KSSE ma w Egipcie tworzyć Polski Park Przemysłowy

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) rozpoczęła współpracę ze Strefą Ekonomiczną Kanału Sueskiego (SCZone). Efektem ma być m.in. Polski Park Przemysłowy w Ain Sokhna – z nieruchomościami dzierżawionymi na 50 lat polskim inwestorom.

Porozumienie o współpracy prezes KSSE Janusz Michałek podpisał z przedstawicielami Suez Canal Economic (SCZone) we wtorek. Był to jeden z punktów wizyty gospodarczej w Egipcie, zorganizowanej przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, Urzędem Marszałkowskim Woj. Śląskiego oraz KSSE.

"KSSE wspólnie z SCZone przygotuje nieruchomości i udostępni je polskim inwestorom. Nieruchomości będą przygotowane do inwestycji o charakterze produkcyjnym, usługowym i mieszkalnym - będą udostępniane na zasadzie dzierżawy na okres 50 lat (z możliwość przedłużenia tego czasu)" - powiedział cytowany w facebookowym wpisie na profilu KSSE prezes Michałek.

"Inwestorzy uzyskają wsparcie lokalnego biura KSSE we wdrożeniu inwestycji zarówno w zakresie proceduralnym, jak również pod kątem wdrożenia projektu" - zapowiedział Michałek.

Zaznaczył, że podczas wyjazdu do Egiptu polscy przedsiębiorcy mają okazję zaznajomienia się z zasadami funkcjonowania stref ekonomicznych w tym kraju, w tym Suez Canal Economic Zone. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami MRPiT pod kątem Polskiego Parku Technologicznego KSSE otrzyma w zarządzanie obszar o wstępnej powierzchni 1 km kw. na terenie należącym do egipskiej strefy.

MRPiT podało także, że w ramach wyjazdu do Egiptu odbyły się egipsko-polskie konsultacje gospodarcze i Egipsko-Polskie Hi-Tech Business Forum (część uczestniczących firm ma już mieć za sobą pierwsze kontrakty). Rozmowy dotyczyły m.in. perspektyw wzajemnej współpracy w obszarze rolnictwa, ochrony środowiska oraz turystyki.

Współpraca z egipską SCZone to już kolejna forma międzynarodowego zaangażowania KSSE. W lipcu ub. roku katowicka strefa rozpoczęła współpracę z jedną z największych brazylijskich agencji promocji i handlu - INDI z partnerskiego dla woj. śląskiego regionu Minas Gerais.

Prezes Michałek już wtedy zapowiadał, że w ramach "globalnej sieci partnerstwa" KSSE będzie aktywniej wspierać inwestorów na rynkach pozaeuropejskich, budując sieci konsultantów w terenie. Sygnalizował prace nad podpisaniem porozumień z instytucjami odpowiedzialnymi za rozwój przedsiębiorczości m.in. w Egipcie, Korei Południowej i Stanach Zjednoczonych.

Woj. śląskie zostało wybrane przez Komisję Europejską do współpracy z regionem Minas Gerais z Brazylii w 2018 r. w ramach unijnego programu International Urban Cooperation. Celem tej współpracy jest zwiększenie innowacyjności, konkurencyjności i dostarczenie nowych możliwości dla rozwoju gospodarczego regionów.

Katowicka SSE obejmuje tereny w woj. śląskim i sześciu powiatach woj. opolskiego. Działa tam blisko pół tysiąca przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały ok. 44 mld zł i stworzyły ok. 85 tys. miejsc pracy. KSSE wydała 590 zezwoleń na prowadzenie działalności oraz znacznie ponad sto decyzji o wsparciu w ramach nowych przepisów o Polskiej Strefie Inwestycji.

W 2020 r. Katowicka SSE pozyskała 57 nowych projektów inwestycyjnych o wartości ponad 4,9 mld zł. To rekordowy wynik w ponad 20-letniej historii strefy. Rok wcześniej pozyskano 53 nowe inwestycje warte w sumie ponad 3,5 mld zł.

