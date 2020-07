KSSE oraz brazylijska agencja promocji i handlu INDI będą współpracować

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) rozpoczęła współpracę z jedną z największych brazylijskich agencji promocji i handlu - INDI z partnerskiego dla woj. śląskiego regionu Minas Gerais. W środę strony podpisały online symboliczne porozumienie o współpracy.

Prezes KSSE Janusz Michałek ocenił, że podjęcie współpracy z brazylijskim partnerem może być ogromną szansą dla przedsiębiorców z obu krajów.

"Rynek brazylijski ma ogromny potencjał: 200 milionów ludzi, w tym wielu naszych rodaków mieszkających tam na stałe. Poza tym Minas Gerais to region bardzo zbliżony do naszego województwa, w przeszłości również oparty na górnictwie, a dziś szukający nowych szans rozwoju. Mamy już sygnały ze strony naszych firm, chcących właśnie tam rozpocząć swoje inwestycje" - wyjaśnił prezes strefy.

"Jestem przekonany, że łącząc siły z brazylijskim partnerem pozyskamy nowych inwestorów spoza Europy i zwiększymy wymianę handlową oraz inwestycyjną między przedsiębiorcami działającymi na naszych obszarach" - dodał.

Michałek zapowiedział, że w ramach "globalnej sieci partnerstwa" KSSE będzie aktywniej wspierać inwestorów na rynkach pozaeuropejskich, budując sieci konsultantów w terenie.

"Rozpoczynamy współpracę partnerską z brazylijską Agencją Promocji Inwestycji i Handlu Minas Gerais INDI, a niedługo podpiszemy podobne porozumienia z instytucjami odpowiedzialnymi za rozwój przedsiębiorczości m.in. w Egipcie, Korei Południowej i Stanach Zjednoczonych" - poinformował prezes KSSE.

Jak mówił dr Michałek, sformalizowana w środę współpraca z Brazylijczykami rozpoczyna projekt budowy sieci konsultantów KSSE, mającej zwiększyć skuteczność w pozyskiwaniu nowych inwestycji spoza Europy.

Marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski ocenił, że umowa między KSSE a brazylijską agencją to jeden z efektów zainicjowanej przez Woj. Śląskie współpracy z regionem Minas Gerais - jednym z 26 stanów Brazylii, położonym w środkowowschodniej części tego kraju. "Mam nadzieję, że przyniesie ona wiele korzyści dla obu regionów, szczególnie w zakresie wymiany gospodarczej oraz inwestycji" - mówił marszałek.

INDI jest agencją promocji inwestycji i handlu zagranicznego z siedzibą w stolicy regionu Belo Horizonte - czwartym pod względem wielkości mieście Brazylii. Misją agencji jest przyciąganie inwestorów i wsparcie eksportu. W regionie Minas Gerais działa m.in. największa na świecie fabryka koncernu motoryzacyjnego Fiat Chrysler Automobiles. Zakład tego koncernu od wielu lat działa także na Śląsku - w Tychach.

Jak podkreślał w środę podsekretarz w departamencie rozwoju gospodarczego regionu Minas Gerais, Juliano Pinto, ten brazylijski region to bardzo dynamicznie rozwijający się obszar - drugi największy eksporter w Brazylii i drugi największy region przemysłowy w tym kraju, nazywany - dzięki swojemu położeniu - "korytarzem Brazylii".

"Cieszymy się na dynamiczną współpracę z najlepszą strefą ekonomiczną w Europie. My jesteśmy najlepsi w Ameryce Południowej, więc wspólnie możemy zdziałać wiele dobrego" - mówił podczas internetowego połączenia prezes agencji INDI Thiago Toscano.

KSSE i brazylijska agencja podpisały umowę w okresie, kiedy światowa gospodarka zmaga się ze skutkami pandemii koronawirusa. Strony liczą, że właśnie w tym niełatwym okresie uda się uzyskać nowy impuls dla wzajemnej współpracy.

"Mam nadzieję, że przedstawiciele Minas Gerais przyjadą na wrześniowy kongres gospodarczy do Katowic, gdzie nadarzy się okazja do kolejnej wymiany doświadczeń i zacieśnienia współpracy. Wierzę, że będzie to już możliwe" - powiedział uczestniczący w środowym podpisaniu umowy wicemarszałek woj. śląskiego Wojciech Kałuża.

Woj. Śląskie zostało wybrane przez Komisję Europejską do współpracy z regionem Minas Gerais z Brazylii w 2018 r. w ramach unijnego programu International Urban Cooperation. Celem tej współpracy jest zwiększenie innowacyjności, konkurencyjności i dostarczenie nowych możliwości dla rozwoju gospodarczego regionów.

W pierwszym półroczu br. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna pozyskała 24 nowe inwestycje o łącznej wartości ponad 865,4 mln zł - nowi inwestorzy otrzymali decyzje o wsparciu ich przedsięwzięć w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Ponad 80 proc. nowych projektów zrealizują polscy przedsiębiorcy, inwestując ponad 660 mln zł. Ogółem w ramach nowych przedsięwzięć inwestorzy utworzą w regionie blisko 560 miejsc pracy, z czego blisko 290 w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Istniejąca od ponad 20 lat Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w sumie wydała dotąd 590 zezwoleń i 88 decyzji o wsparciu w ramach nowych przepisów o Polskiej Strefie Inwestycji (od września 2018 r.). Na ich podstawie firmy działające w KSSE zainwestowały już ponad 38 mld zł i utworzyły ponad 80 tys. miejsc pracy. Obecnie KSSE obejmuje obszar ok. 16,3 tys. km kw. w woj. śląskim i opolskim. Strefa uważana jest za główny ośrodek przemysłu motoryzacyjnego i stalowego w Polsce.

W całym ub. roku Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna pozyskała 53 nowe inwestycje, warte w sumie ponad 3,5 mld zł. Inwestorzy zadeklarowali stworzenie co najmniej 1,5 tys. nowych miejsc pracy i utrzymanie ponad 4,7 tys. istniejących. Ubiegłoroczne wyniki były zbliżone do rekordowego dla KSSE roku 2017, kiedy strefa pozyskała 58 projektów o łącznej wartości ponad 3,4 mld zł. W 2018 roku nowych projektów było 51, o wartości ponad 2,5 mld zł.