KSSE otrzymała ponad 40 mln zł dotacji do akceleratora biznesowego w Żorach

Blisko 41 mln zł dotacji na budowę w Żorach (Śląskie) akceleratora biznesowego KSSENON, który będzie oferował małym firmom powierzchnię w halach i inną infrastrukturę wraz z potrzebnymi im usługami, otrzymała Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE).

KSSE dostała 40,8 mln zł dofinansowania na ten cel z puli Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020, przeznaczonej na wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji. Cały projekt oszacowano na 77,4 mln zł.

Jak przekazano we wtorkowej informacji strefy, KSSENON to jej "flagowy projekt" - zakładający budowę w Żorach, na terenie wchodzącego w skład strefy obszaru Osiny, kompleksu czterech hal. Każdy z zaprojektowanych budynków będzie się składał z ośmiu modularnych boksów przemysłowych z uzupełniającą częścią o charakterze pozaprzemysłowym wraz z otoczeniem.

Jak wynika z wcześniejszych informacji strefy, boksy przeznaczone pod kilkuletni wynajem dla mikro i małych przedsiębiorstw mają mieć powierzchnie od 260 m kw. do 390 m kw., a całe hale - ok. 2,5 tys. m kw. Przewidziano też budowę części nieprzemysłowej o powierzchni ok. 1 tys. m kw. z centrum kompetencji, miejscem cooworkigu, bistro oraz pomieszczeniami biurowymi dla kilku firm.

Prezes KSSE Janusz Michałek wskazał, że KSSENON, obok zapewniania bazy sprzyjającej rozwojowi firm, ma być miejscem poszerzania umiejętności i wiedzy na różnych szczeblach i z wykorzystaniem różnych technologii, np. umożliwiając realizację warsztatów wirtualnych z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości czy programów symulacyjnych.

"Z jednej strony, w porozumieniu z placówkami szkolnymi prowadzącymi kształcenie zawodowe, a także szkołami wyższymi, będziemy realizować programy praktycznej nauki zawodu, dopasowane do potrzeb przedsiębiorców. Z drugiej stworzymy kreatywną przestrzeń dla nowych przedsięwzięć o charakterze m.in. start-upowym" - uściślił Michałek.

"Tym, co wyróżnia akcelerator biznesowy KSSENON od typowej dzierżawy hal o charakterze deweloperskim, jest wzbogacenie kompleksu o część nieprzemysłową i urbanistyczne oraz procesowe wykorzystanie sąsiedztwa biznesu, tak aby stworzyć efekt synergii i samoistnej współpracy wielu uczestników przedsięwzięcia" - zaznaczył wiceprezes KSSE Andrzej Zabiegliński.

Jak dodał Zabiegliński, który kieruje podstrefą jastrzębsko-żorską KSSE, KSSENON ma być przy tym miejscem, które połączy środowisko nowych, rozwijających się przedsięwzięć przemysłowych i szeroko rozumiane nieprzemysłowe otoczenie, związane z już istniejącym i funkcjonującym biznesem.

W akceleratorze mają zatem być obecne instytucje i przedsiębiorstwa świadczące usługi m.in. z zakresu: opieki nad dziećmi (np. punkt przedszkolny), pocztowe, kurierskie, bankowe, wsparcia przedsiębiorczości (lokalne instytucje otoczenia biznesu, urząd pracy) czy wsparcia dla biznesu (księgowe, prawne, marketingowe, konsultingowe, doradcze).

Według wcześniejszych sygnałów przedstawicieli KSSE projektem dotyczący akceleratora w Żorach ma być zrealizowany jako pierwszy; władze strefy mają jednak w tym kontekście pomysł na cztery lokalizacje w całym regionie.