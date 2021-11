KSSE podpisała umowę z miastem ws. Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego

Porozumienie z samorządem Jaworzna ws. utworzenia Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, pod kątem inwestycji w obszarze elektromobilności, podpisali w piątek prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz prezydent tego miasta.

Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie planowania i realizacji Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego w ramach KSSE - w tym wykonania niezbędnej infrastruktury technicznej. Obszar ma powstać na gruncie obowiązującej już specustawy, a jego część, przy wsparciu KSSE, miałaby zająć fabryka polskiej marki samochodów elektrycznych.

"Jaworznicki Obszar Gospodarczy, jako teren pogórniczy, posiada ogromny potencjał do zagospodarowania. Wspólne działania KSSE oraz miasta Jaworzna prowadzą do uruchomienia 300 ha obszaru JOG-u (…), który jest niezwykle ważną lokalizacją w obliczu nadchodzącej transformacji energetycznej i węglowej" - powiedział prezes KSSE Janusz Michałek.

"W warunkach nieuchronnej transformacji energetycznej priorytetem dla Jaworzna jest stworzenie jak największego obszaru przemysłowego dla strategicznych, nowoczesnych technologicznie inwestycji" - wskazał prezydent Jaworzna Paweł Silbert.

"Sukcesem miasta jest nawiązanie w tym celu szerokiej współpracy z ministerstwami, agendami rządowymi, KSSE, władzami woj. śląskiego, parlamentarzystami oraz branżowymi związkami zawodowymi. Pracujemy ciężko od wielu miesięcy, aby ten ważny cel został osiągnięty" - zapewnił Silbert.

Podpisana pod koniec sierpnia br. przez prezydenta specustawa przewiduje, że w ciągu dwóch lat od jej wejścia w życie będzie można dokonać zamiany terenów należących do Lasów Państwowych w Jaworznie i Stalowej Woli na inne nieruchomości Skarbu Państwa, na których możliwe będzie prowadzenie gospodarki leśnej. Zamianie, pod kątem prowadzenia określonych inwestycji, ma podlegać 238 ha w Jaworznie i 996 ha w Stalowej Woli.

W podpisanym w piątek liście intencyjnym miasto deklaruje gotowość sprawnego przeprowadzenia procedury zamiany nieruchomości z Lasami Państwowymi, a następnie wprowadzenia w życie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, uwzględniającego m.in. odlesienie nieruchomości. Samorząd zobowiązał się też do rozpoczęcia procedur sprzedaży zamienionych nieruchomości.

Z kolei Katowicka SSE zadeklarowała podjęcie działań na rzecz przygotowywania nowych obszarów dla zaawansowanych technologicznie inwestycji. Wyraziła też chęć zaangażowania w przygotowanie i zagospodarowanie terenów, a ponadto wolę zakupu części nieruchomości.

Teren w Jaworznie, planowany m.in. pod przyszłą fabrykę samochodów elektrycznych, to ok. 300 ha głównie poprzemysłowych gruntów w rejonie ul. Wojska Polskiego, w pobliżu węzła drogi ekspresowej S1 i bocznicy kolejowej (w tym sama fabryka miałaby zająć ok. 120 ha).

KSSE wskazuje, że w Jaworznickim Obszarze Gospodarczym realizowane będą projekty sprzyjające innowacjom i rozwoju m.in. w branżach elektromobilności, technologii wodorowych i całego sektora motoryzacyjnego. Jednym z kluczowych elementów rozwoju JOG ma być projekt budowy fabryki samochodów elektrycznych marki Izera; KSSE wydała już decyzję o jego wsparciu.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl