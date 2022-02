KSSE wydała pierwsze decyzje o wsparciu inwestycji na nowych zasadach

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) wydała pierwsze dwie decyzje o wsparciu inwestycji na nowych zasadach, które weszły w życie z początkiem tego roku - poinformowała w czwartek Strefa. Inwestorzy - spółki Dunapack Packaging Polska i Hygienika - zainwestują w sumie ok. 190 mln zł.

"Zarząd Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wydał dwie decyzje o wsparciu na zasadach, wdrożonych na początku 2022 roku. Dotyczą one m.in. zwiększenia poziomu pomocy publicznej przyznawanej przedsiębiorcom" - podali przedstawiciele KSSE w portalu społecznościowym.

Od tego roku pomoc publiczna - w postaci niepłacenia podatku CIT lub PIT nawet do 50 proc. wartości inwestycji - może być odbierana przez inwestora nawet przez 12-15 lat, wobec 10 lat dotychczas. Aby skorzystać ze wsparcia, duże firmy muszą zainwestować - w zależności od lokalizacji przedsięwzięcia i stopy bezrobocia na danym terenie - co najmniej 10 mln zł, średnie 1 mln zł, małe - 500 tys. zł, a mikro - 200 tys. zł. Projekty muszą również spełniać określone kryteria jakościowe. W przypadku tzw. reinwestycji następuje obniżenie kryteriów ilościowych dla firm średnich i dużych o połowę.

Wsparcie na nowych zasadach otrzymają w KSSE spółka Dunapack Packaging Polska - Eurobox Polska (czołowy polski producent opakowań z tektury falistej) oraz firma Hygienika, zajmująca się wytwarzaniem towarów higienicznych dla gospodarstw domowych. "Łączna wartość nowych inwestycji to co najmniej 190 mln zł" - poinformowała Strefa.

W ubiegłym roku Katowicka SSE wydała w sumie 102 decyzje o wsparciu wobec 57 projektów rok wcześniej - to rekord tego typu decyzji wydanych w specjalnych strefach ekonomicznych w ciągu jednego roku. Łączna wartość inwestycji wyniosła ok. 5,35 mld zł, wobec ok. 5 mld zł w poprzednim roku. Dzięki pozyskanym w zeszłym roku przedsięwzięciom powstanie ok. 4,47 tys. miejsc pracy.

W styczniu decyzję o wsparciu, wydaną w końcu ub. roku, odebrała m.in. wyspecjalizowana w produkcji uszczelnień oraz elementów i akcesoriów m.in. dla sektora e-mobilności firma Boyd Poland, która zainwestuje ok. 130 mln zł w budowę nowego zakładu w Gliwicach. Pracę znajdzie tam co najmniej 100 pracowników. Również w styczniu poinformowano, iż zajmująca się produkcją regałów i automatyki magazynowej hiszpańska firma Mecalux zbuduje nowy zakład w Gliwicach za ponad 80 mln zł.

Oprócz inwestycji objętych decyzjami o wsparciu realizowane są także projekty na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dla których nie wydano takich decyzji. Największym z nich jest warta ok. 4 mld zł inwestycja koreańskiej firmy Sk hi-tech battery materials Poland w Dąbrowie Górniczej. Ponadto Elemental Strategic Metals zainwestuje na terenie KSSE w Zawierciu. Obydwa projekty dadzą ok. 900 nowych miejsc pracy. Sumując nakłady inwestycyjne wydanych decyzji o wsparciu oraz inwestycji na obszarze KSSE, wartość ubiegłorocznych projektów to prawie 9,7 mld zł.

Ogółem w ciągu 25 lat istnienia, Katowicka SSE pozyskała inwestycje o łącznej wartości ok. 44 mld zł. Ponad 500 działających w strefie firm stworzyło 90 tys. miejsc pracy. Zrealizowano 813 rozmaitych projektów inwestycyjnych.

