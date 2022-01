KSSE zamknęła 2021 r. rekordową liczbą 102 decyzji o wsparciu inwestycji za 5,35 mld zł

2021 rok był rekordowy pod względem liczby nowych projektów i wartości inwestycji pozyskanych przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Strefa wydała 102 decyzje o wsparciu inwestycji o łącznej wartości ok. 5,35 mld zł, wobec 57 projektów za ok. 5 mld zł rok wcześniej – podała we wtorek KSSE.

Współpraca z samorządami

- To pokazuje, jak skutecznym rozwiązaniem było odejście od terytorialnych ograniczeń SSE. To jeden z czynników sukcesu roku 2021, ale także - mam nadzieję - zostanie on w jakimś zakresie powtórzony w roku 2022 - dodał prezes Michałek, zaznaczając, iż obecnie Katowicka SSE wydaje rocznie średnio dwa razy więcej decyzji o wsparciu niż wcześniej zezwoleń.Wśród ubiegłorocznych inwestorów dominują firmy z branży motoryzacyjnej (18,6 proc.) oraz metalowej (15,7 proc.), a także z sektora tworzyw sztucznych (9,8 proc.), budownictwa (8,8 proc.), branży spożywczej (7,8 proc.), elektrycznej (5,9 proc.), papierniczej (5,9 proc.) oraz informatycznej (4,9 proc.).Wśród najważniejszych zamierzeń KSSE na kolejne lata jest m.in. rozwijanie współpracy z samorządami w przygotowaniu nowych terenów inwestycyjnych, włączenie się w procesy elektromobilności, m.in. poprzez tworzenie warunków do rozwoju projektu polskiego auta elektrycznego Izera w Jaworznie, a także dalsze rozwijanie projektów edukacyjnych, wsparcie przedsiębiorców w pozyskiwaniu nowych pracowników, rozwijanie i wspieranie projektów w zakresie zielonej energii oraz aktywność w rewitalizacji terenów poprzemysłowych.Ogółem w ciągu 25 lat istnienia, Katowicka SSE pozyskała inwestycje o łącznej wartości ok. 44 mld zł. Ponad 500 działających w strefie firm stworzyło 90 tys. miejsc pracy. Strefa pozyskała 813 rozmaitych projektów inwestycyjnych, w tym ponad 220 w ramach wdrożonych przed kilkoma laty przepisów o Polskiej Strefie Inwestycji.Obecnie pomoc publiczna dla inwestorów - w postaci niepłacenia podatku CIT lub PIT nawet do 50 proc. wartości inwestycji - może być odbierana przez inwestora przez 10 lat, a od 2022 roku nawet przez 12-15 lat. Aby skorzystać ze wsparcia, duże firmy muszą zainwestować - w zależności od lokalizacji przedsięwzięcia - co najmniej 10 mln zł, średnie 2 mln zł, małe - 500 tys. zł, a mikro - 200 tys. zł. Projekty muszą również spełniać określone kryteria jakościowe.